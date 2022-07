Monica Bellucci, brutto imprevisto per sua figlia: preoccupazione tra i presenti; cosa è successo durante una sfilata.

È in Sicilia che Dolce e Gabbana hanno scelto di presentare la loro ultima collezione di Alta Moda. Un evento esclusivo, quello andato in scena lo scorso sabato sera, che ha radunato nella splendida realtà siciliana numerose star internazionali. Non sono mancati, però, gli imprevisti.

Ad avere la peggio è stata proprio Deva Cassel, l’incantevole figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel. Grande paura per i presenti alla sfilata, scopriamo cosa è successo nel dettaglio.

Brutto imprevisto per la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassell: cosa è successo

Spiacevole imprevisto per Deva Cassel, una delle modelle scelte per la sfilata di Dolce e Gabbana a Piazza del Duomo a Ortigia. La figlia di Monica Bellucci, anche lei presente all’evento, è stata colpita da un malore proprio dopo aver sfilato con il suo look sulla passerella.

Come riportato da Fanpage.it, la Cassel sarebbe stata male per via di un lieve abbassamento di pressione, che le ha causato uno sbandamento. Dalle immagini trapelate sul web, si vede la modella accasciarsi dietro le quinte, per poi essere soccorsa ed aiutata ad allontanarsi dietro al backstage, mente lo spettacolo è andato avanti con l’ingresso degli altri abiti.

Un grande spavento per tutti i presenti e per Monica Bellucci, seduta in prima fila alla sfilata di Alta Moda, ma per fortuna nulla di grave per la bellissima Deva.

Una vera e propria schiera di star erano presenti alla grande serata di D&G: da Sharon Stone a Drew Barrymore, da Mariah Carey a Emma Roberts, da Heidi Klum a Lucy Hale. E tutte indossavano abiti rigorosamente targati Dolce e Gabbana, come Monica Bellucci, elegantissima nel total black. Avete dato un occhiata ai loro look? Resterete incantati!

La storia d’amore tra Monica Bellucci e Vincent Cassel

Quella formata da Monica Bellucci e Vincent Cassel è stata una delle coppie più iconiche del mondo del cinema. Un amore durato più di 15 anni, terminato con la separazione nel 2013: dal loro matrimonio sono nati Deva, nel 2004, e Leonie, nel 2010. I due si sono conosciuti nel 1996, sul set del film L’appartamento: è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Si sono sposati a Montecarlo nel 1999 e, cinque anni dopo, è arrivata la primogenita Deva, oggi modella.

La notizia della rottura, arrivata nel 2013, ha spezzato il cuore dei fan di tutto il mondo: in molti hanno sperato per lungo tempo in una riappacificazione. È nel 2018 che i fan della coppia hanno dovuto definitivamente rassegnarsi: l’attore è convolato a nozze con quella che è la sua attuale moglie, la modella francese Tina Kunakey, di 30 anni più giovane di lui: insieme hanno una bambina, Amzonie, nata nel 2019.