Rai Uno, la conduttrice racconta il dramma di sua cugina: “Un caso molto complesso”

La conduttrice di Rai Uno ha raccontato il dramma di sua cugina: “Un caso molto complesso”, la confessione è davvero da brividi.

Chi lo dice che i social sono fatti solo per condividere scatti ‘spensierati’ e alla portata di tutti? Tantissime volte, si è soliti utilizzare i propri canali Instagram o Facebook per ‘denunciare’ tutto ciò che non rispecchia alla perfezione la nostra linea di pensiero. È successo qualche tempo fa ad Anna Foglietta, che sul suo profilo si è lasciata andare ad un duro sfogo, ma anche all’amatissima conduttrice di Rai Uno.

Conduttrice amatissima e volto di punta di un famoso programma tv, l’apprezzato personaggio di Rai Uno non perde mai occasione di poter aggiornare il suo pubblico attraverso diversi messaggi condivisi sulla sua pagina Instagram ufficiale. È proprio qui che, qualche ora fa, ha parlato del dramma che vive nella sua famiglia. Molto probabilmente per la prima volta in assoluto, la conduttrice ha voluto affrontare un argomento caro a tutti soprattutto in questi tempi duri, facendo luce su una situazione che vive molto da vicino. Insomma, quello scritto dalla famosa presentatrice è una vera e propria ‘denuncia’. E descrive quello che, così come sua cugina, in tantissimi sono costretti a vivere per via dell’arrivo della pandemia da Coronavirus.

Dramma per la famosa conduttrice di Rai Uno: cos’è successo a sua cugina

“Mia cugina è una forza della natura”, è proprio così che inizia il suo lungo e commovente post che la conduttrice di Rai Uno ha condiviso su Instagram per raccontare il suo dramma. La giovane Marisa, purtroppo, è affetta da ben cinque malattie rare. E, a causa del sopraggiungere del Coronavirus, è costretta a non avere più visite di persona. “È un caso molto complesso”, ha spiegato il famoso personaggio tv. Purtroppo, per ovvie ragioni, Marisa non può essere più visitata da qualcuno di esperto da vicino, eppure le sue condizioni di salute non sembrano essere regredite. “La sua cartella clinica si è evoluta così come le sue patologie hanno voluto”, ha sottolineato. Insomma, un dramma davvero incredibile, quello che la conduttrice vive. Stiamo parlando di Francesca Fialdini, che dopo aver esaltato la forza di sua cugina Marisa, non ha potuto fare di denunciare quello che la giovane donna sta vivendo da diversi mesi.

“Che fatica aspettare una carrozzina perché quella che ti è stata mandata era rotta”, ha detto ancora Francesca Fialdini. Una situazione insostenibile, quindi, che ha spinto Marisa a limitare al minimo i suoi spostamenti, almeno finché non arriva una nuova sedia a rotelle. “Non si sa quando arriverà, perché dove arriva la tecnologia ci pensa la burocrazia a fermarla”, ha detto ancora.

Inutile dire che il post ‘denuncia’ di Francesca Fialdini ha fatto centro! Il lungo messaggio, infatti, ha conquistato l’attenzione di tutti. E speriamo che l’abbia catturata anche a coloro che possono seriamente aiutarla.