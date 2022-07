In Un altro domani è Tirso: vedere l’attore fuori dal set vi stupirà, che cambiamento; l’attore ha rivoluzionato il suo aspetto.

Una soap opera che, puntata dopo puntata, sta appassionando i telespettatori. Parliamo di Un altro domani, la serie tv spagnola in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5.

Una storia ricca di intrighi, che si sviluppa su due piani temporali: quello in cui la protagonista è Carmen, negli anni Cinquanta, e quello ai tempi nostri, con la nipote Julia. Due donne forti, dai destini incrociati, che hanno fatto innamorare i telespettatori italiani. E, tra i personaggi più amati della soap, c’è senza dubbio lui, Tirso, il proprietario dell’albergo della città, che diventerà presto un grande amico di Julia. Tra i due, però, sembra esserci del tenero… In attesa di scoprire cosa accadrà, siete curiosi di vedere com’è l’attore fuori dal set? Resterete stupiti guardando questo scatto.

È Tirso nella soap Un Altro Domani: l’attore è molto diverso in questo scatto fuori dal set

Si chiama Oliver Ruano ed è uno dei protagonisti della serie tv spagnola Un altro domani. Nello specifico, l’attore interpreta Tirso Niguara, uno dei personaggi centrali nella trama della soap. Sin dal momento in cui Julia si imbatte in lui, Tirso si è rivelato un grande amico per la giovane ragazza. Per la quale, però, capisce di nutrire sentimenti ben più forti dell’amicizia. Nascerà una storia d’amore tra di loro? Staremo a vedere! Nel frattempo, vi mostriamo uno scatto dell’affascinante attore spagnolo che vi stupirà.

Dando un’occhiata al suo canale Instagram, è possibile notare che Oliver, fuori dalle vesti di Tirso, ha spesso optato per un look ben diverso. Per un periodo, infatti, l’attore ha fatto crescere un bel po’ i suoi capelli, che ha acconciato in modo diverso rispetto al suo ‘alter ego’ in tv. Date un’occhiata a questo scatto in cui l’attore sembra essere davvero un’altra persona:

Eh si, un look decisamente rivoluzionato per ‘Tirso’, ma, c’è da dirlo, l’attore non perde il suo fascino in entrambe le versioni. E voi, state seguendo le nuove puntate di Un altro domani? Sono in arrivo colpi di scena incredibili!

Anticipazioni Un altro domani

Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate della serie, siete nel posto giusto. Julia è sempre più decisa a trovare il proprietario di quella che sarà la sua futura bottega, per ottenere la licenza ed aprirla. Nel frattempo, Elena ( l’amatissima Candela de Il Segreto) ha problemi economici e chiede aiuto a Tirso. In Guinea, Kiros è arrabbiato: qualcuno sta facendo di tutto per rovinare i suoi lavori. Brutte notizie per Agustina, che è stata colpita da polmonite, che però può essere curata con i farmaci.