Alba Parietti in forma smagliante: il selfie in costume fa il pieno di like

Alba Parietti in vacanza a Formentera, la splendida showgirl fa scalpore con il selfie in costume: il numero di like sale sempre di più!

In super forma smagliante, la splendida Alba Parietti è in vacanza nella meravigliosa isola delle Baleari. Si gode il sole ed il mare della splendida Formentera e non esita a mostrarsi in costume ed a mettere in evidenza il suo fisichetto da urlo!

In vacanza con il suo compagno, Alba Parietti è una donna nuova. Innamorata più che mai della vita ed in particolare dell’uomo che ha al suo fianco, Fabio Adami. Sarà merito suo tutta questa nuova spensieratezza e sicurezza della magnifica showgirl? Pensiamo proprio di sì.

Non è la prima volta che Alba Parietti si mostra in costume sui social e nel farlo le piace molto sottolineare che ‘non c’è trucco, non c’è inganno’. Le foto social di Alba Parietti sono tutte al naturale, senza filtri proprio come piace essere a lei nella sua totale semplicità e spontaneità. In queste ultime ore, la mamma di Francesco Oppini ha aggiornato il suo feed con un nuovo scatto che ha attirato l’attenzione di tutti. Con un total balck sgambato ed ombelico scoperto, Alba Parietti è la vera bellezza. Ecco come si è mostrata.

La parola d’ordine di Alba Parietti è ‘semplicità’: in costume senza trucco e filtri è meravigliosa

Nella splendida Formentera una bellezza mozzafiato. Alba Parietti in totale relax, in vacanza con il suo compagno Fabio Adami, si gode le bellezze dell’Isola e si mostra in splendida forma. Dal suo profilo social ufficiale, Alba Parietti si mostra spesso in costume e mette in mostra la sua splendida forma fisica. Non ha certo timore del tempo che passa.

E come potrebbe con un fisico così? Avete visto l’ultimo scatto in costume della bella showgirl? Da incanto. Se non ci avevate ancora fatto caso, ve lo mostriamo noi.

Eccola in total black nel suo costume intero Alba Parietti lascia l’ombelico scoperto e mette in mostra la sua splendida silhouette. Completamente senza filtri e senza nessun ritocco estetico, la meravigliosa showgirl è assolutamente fiera della sua condizione fisica. Di fatti mostra una forma smagliante e sì diremmo anche invidiabile. Ma qual è il suo segreto di bellezza?

Ebbene si, perché Alba Parietti ne ha certamente uno. Non solo un forte amor proprio che la spinge ad amarsi sempre di più, ma una super equilibrata alimentazione e come la stessa ha spesso affermato sui social tanto movimento fisico. La nuotata di 2km e mezzo della scorsa settimana ne è ad esempio una enorme testimonianza. Super attiva ed atletica, Alba Parietti possiamo dirlo a gran voce è davvero un’icona di bellezza!