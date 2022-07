Amici 22, un altro ‘figlio d’arte’ nel cast? Maria De Filippi lo avrebbe già scelto

Indiscrezione ‘bomba’ sul cast di Amici 22: Maria De Filippi vorrebbe di nuovo il figlio di un cantante nella scuola più famosa d’Italia.

Come tutti gli altri programmi che ripartiranno a settembre, anche la macchina organizzativa di Amici è già al lavoro per mettere a punto il cast della nuova edizione. Tante le indiscrezioni trapelate sui volti che continueranno a far parte del programma, su quelli che forse lasceranno il loro ruolo e su ipotetici nuovi arrivi.

Per quanto riguarda Amici 22, una clamorosa indiscrezione lanciata dall’opinionista Amedeo Venza sta facendo in queste ore il giro del web. Riguarda uno dei ragazzi che potrebbe entrare a far parte della classe di talenti protagonista della prossima stagione del talent.

A destare scalpore è l’identità del giovane aspirante cantante che è un ‘figlio d’arte’. Proprio come accaduto per LDA, figlio di Gigi D’Alessio, Maria De Filippi avrebbe scelto adesso il discendente di un altro ‘pezzo da 90’ della musica italiana. Il suo banco sarebbe già stato confermato, fa sapere Venza attraverso una storia pubblicata su Instagram. Ma chi è questo giovane talento che può vantare un padre dal nome altisonante tra gli artisti più famosi? Molti non lo immaginano neanche!

Amici 22, ‘colpaccio’ di Maria De Filippi: in classe vuole proprio lui

Il prossimo 18 settembre ricomincerà a funzionare la scuola di Canale 5 che, in onda da ben vent’anni, ha fatto appassionare i telespettatori alle avventure e alle emozioni dei suoi giovani protagonisti. Nella nuova classe vedremo anche il ritorno di Mattia Zenola, ballerino ed allievo di Raimondo Todaro nella scorsa edizione, purtroppo costretto ad abbandonare la scuola a causa di un infortunio.

Tornando alla clamorosa indiscrezione lanciata da Venza, questi ha scritto: “Si chiama Giovanni ed è il figlio del grande Biagio Antonacci”. Proprio così, il ventenne nato dalla relazione tra Biagio Antonacci e Marianna Morandi starebbe per entrare ad Amici 22! Nato nel 2001, il ragazzo è ovviamente anche il nipote del grande Gianni Morandi ed ha un altro fratello a sua volta artista, di nome Paolo. Marianna infatti è stata legata ad Antonacci dal 1993 al 2022.

Il talentuosissimo e promettente rapper ha già all’attivo due singoli dai titoli Se mi scegli e Dose. Una vera e propria passione che lo ha spinto a seguire le orme paterne e ad imparare a suonare anche strumenti musicali come la chitarra ed il pianoforte. Se la notizia dovesse rivelarsi vera, sarà emozionante scoprire i lati più nascosti del rapporto tra Antonacci e uno dei suoi figli.

Un’occasione che permetterà al figlio di Biagio di farsi conoscere ed apprezzare per le proprie doti artistiche com’è successo per LDA, vittima troppo spesso di pregiudizi che ha ampiamente dimostrato di non meritare.