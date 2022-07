Avete mai visto la moglie di Vasco Rossi? “10 anni di matrimonio”

Avete mai visto la moglie di Vasco Rossi? Il cantautore ha pubblicato una foto insieme mostrandola a tutti i suoi fan.

Parlare di Vasco Rossi vorrebbe dire scavare in un mondo, fatto di successi, tante soddisfazioni, tante cose fatte e portate avanti sempre con grande amore. Dall’inizio della sua carriera sono passati più di 30 anni e lui ad oggi è tra i maggiori esponenti rock della musica italiana.

I suoi concerti sono sempre pieni di fan che cantano a squarciagola le sue canzoni. Con la pandemia dovuta alla diffusione del coronavirus molti artisti e tantissimi altri campi lavorativi, sono stati fermi non potendo fare concerti dal vivo, quindi spesso sono stati registrati eventi o qualcosa è andato in onda online e senza la presenza del pubblico. Vasco dopo questo periodo di restrizioni è tornato a cantare dal vivo e proprio sul suo canale instagram esprime la gioia di poter esibirsi davanti alle persone, davanti a tutti coloro che lo seguono da quando ha esordito sulla scena musicale, e davanti a tutti coloro che si sono appassionati alla sua musica dopo.

Sono migliaia i giovanissimi che amano follemente le sue canzoni ed è difficile credere che non accada. Ogni brano porta ad un ricordo passato o anche semplicemente possiamo collegarlo ad un evento. Come dicevamo, Vasco sui social ha espresso la gioia di poter esibirsi dal vivo e pochi giorni fa in basso ad un video in cui vediamo migliaia di persone al suo concerto ha scritto: “Finalmente, finalmente da Trento in poi… è tornata la smusica dal vivo“. Il cantautore però non utilizza i social solo per motivi professionale, per esempio negli ultimi giorni ha fatto una dedica a sua moglie: l’avete mai vista?

Vasco Rossi scrive una dedica a sua moglie: l’avete mai vista? Eccoli insieme

E’ uno dei cantautori più amati e apprezzati della musica italiana, Vasco Rossi da quando ha esordito non si è più fermato ed è entrato nel cuore di tutti. I suoi brani sono un successo e le parole si uniscono per formare poesie che si stringono al petto.

Vasco come molti artisti è attivo sui social dove condivide notizie che riguardano i suoi concerti, foto e video. Ma utilizza instagram anche per cose più personali. Per esempio nelle ultime ore ha condiviso una foto insieme a sua moglie nel giorno di anniversario.

Eccoli insieme! La coppia è bellissima. Il cantautore ha lasciato in basso al post una dolce dedica: “10 anni di matrimonio! Con la Laurina… E’ stata lei a darmi una famiglia e una casa, ad aver dato ordine alla mia vita”. Vasco è sposato con Laura Shmidt da dieci anni ma a quanto pare, come fa capire dalla dedica, sono insieme già da prima.