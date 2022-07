Barbara D’Urso in costume in piscina: la conduttrice Mediaset è in forma smagliante a 65 anni; gli scatti vi incanteranno.

Come ogni anno, le principali trasmissioni tv vanno in vacanza nella stagione estiva, per poi tornare in onda a settembre. Tra queste c’è Pomeriggio Cinque, il talk show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso.

La conduttrice partenopea ha salutato il suo pubblico il 10 giugno 2022, dando appuntamento a tutti a settembre e mettendo a tacere le ennesime voci di un suo presunto addio a Mediaset. E, in attesa di ritornare sul piccolo schermo, Barbara si sta godendo le meritate vacanze, tra mare, piscina ed aria aperta. E, a proposito di piscina, qualche giorno fa la conduttrice ha condiviso alcuni scatti che non sono passati inosservati. La D’Urso si è mostrata in costume, sfoggiando un fisico statuario all’età di 65 anni. Pioggia di likes e complimenti per lei, diamo un’occhiata.

Barbara D’Urso in piscina: la conduttrice incanta tutti con le foto in costume

Barbara D’Urso si gode le vacanze in attesa di tornare al timone di Pomeriggio Cinque. Ma, anche in estate, la conduttrice non rinuncia a tenersi in contatto col suo amato pubblico, che, insieme ai suoi figli, porta nel cuore. Non tutti lo sanno, ma Barbara è super attiva anche sui social: il suo canale Instagram conta ben 3 milioni di followers. Ed è proprio lì che, pochi giorni fa, ha condiviso alcuni scatti durante la sua giornata di sole in piscina.

Cappello da cowboy, occhiali scuri, due pezzi multicolor e copricostume in pizzo ricamato: l’outifit da piscina di Barbara D’Urso è impeccabile. Come la sua forma fisica: la conduttrice splende e non ha nulla da invidiare alle ventenni. Ecco alcuni degli scatti apparsi sul canale Instagram della D’Urso:

“L’unico modo per rinfrescarsi”, ha scritto la conduttrice nella didascalia del post, che è stato letteralmente invaso da likes e commenti, come sempre accade quando si tratta della star di Canale 5. Una valanga di complimenti per lei, che si conferma uno dei volti più amati del nostro piccolo schermo. E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Il suo profilo è ricco di contenuti interessanti e super originali, non ve ne pentirete!

Le parole di Piersilvio Berlusconi su Barbara D’Urso

Nel giorno della presentazione dei palinsesti, Piersilvio Berlusconi ha ribadito l’importanza della conduttrice all’interno dell’azienda, smentendo categoricamente l’addio di Barbara D’Urso a Mediaset: “È una signora professionista, abbiamo rinnovato il contratto per le prossime stagioni. Resterà a Pomeriggio 5, per ora non sono previsti altri progetti, ma troveremo il programma giusto perché ha esperienza unica”. E voi, in quale trasmissione vi piacerebbe vedere la presentatrice di Pomeriggio Cinque? L’avete seguita nell’ultima edizione di La Pupa e il Secchione Show, trasmessa su Italia Uno?