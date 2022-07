Beautiful anticipazioni, Steffy scapperà in Europa: è lì che scoprirà qualcosa di sconvolgente; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap.

Da qualche puntata, in Italia, Steffy Forrester è leggermente defilata nella trama di Beautiful. Ben presto, però, la figlia di Ridge tornerà ad essere assoluta protagonista.

E, per lei, non mancheranno le sorprese. Molte delle quali, purtroppo, non saranno positive. Eravamo rimasti alla proposta di nozze di Finn che, appurato di essere il papà del bambino che Steffy aspetta, ha chiesto alla giovane stilista di diventare sua moglie. Quando vedremo la cerimonia in onda? Manca poco…Ma, proprio dopo le nozze, ci saranno colpi di scena incredibili per Steffy, che arriverà a scappare in Europa per dimenticare tutto quello che è successo… Se siete curiosi di scoprire cosa accadrà e non temete spoiler, continuate a leggere.

Beautiful anticipazioni: Steffy Forrester scapperà in Europa e scoprirà che….

Nozze con sorpresa, per Steffy e Finn. Vi abbiamo già più volte parlato del ritorno in scena a Beautiful di Sheila Carter, che proprio nel corso del matrimonio svelerà di essere la madre biologica di Finn. È l’inizio della fine per la coppia, che troverà in Sheila una acerrima nemica: in realtà, la donna vuole instaurare un rapporto con Finn, ma per farlo dovrà fare fuori Steffy… Da lì la sparatoria, durante la quale sarà colpito per errore Finn, che farà da scudo alla moglie e si beccherà il proiettile sparato proprio da Sheila. Cosa accadrà?

Sappiamo già che Finn sarà considerato morto da tutti, ma è in realtà vivo: ad accudirlo di nascosto è la mamma adottiva Li, che lo ha portato in una stanza segreta. Vi abbiamo anche già parlato del drammatico incidente di Li, che, almeno per quello che si sa al momento, dovrebbe aver perso la vita. Finn è rimasto solo con Sheila, ma riuscirà a scappare? E soprattutto che fine ha fatto Steffy?

Ebbene, è questo il colpo di scena di cui vi parleremo oggi! Dopo aver scoperto che Finn è morto, Steffy è scappata in Europa, per ricominciare una nuova vita e dimenticare il dramma. La Forrester, però, non sa che in realtà l’uomo che ama è ancora vivo! Come lo scoprirà? Secondo le indiscrezioni, sarà proprio in Europa che avverrà la ‘reunion’ tra i due innamorati. Finn riuscirà a scappare da Sheila e a raggiungere la sua amata, ma non senza difficoltà. Conosciamo molto bene la Carter e siamo certi che farà di tutto per impedire che la coppia si riunisca.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire tutte le novità in arrivo e come Steffy reagirà alla vista del suo amore ancora vivo! Sarà una grande emozione, non trovate anche voi?