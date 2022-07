Belen Rodriguez fa preoccupare tutti, poi il gesto inaspettato: cos’è successo

Belen Rodriguez ha fatto preoccupare non poco i follower che la seguono sui social fino al gesto inaspettato: ecco cos’è successo alla showgirl.

Belen Rodriguez è una delle showgirl più amate e apprezzate degli ultimi anni. Da quando ha esordito nel mondo dello spettacolo italiano ha riscontrato grande successo. Ed è proprio da quando ha cominciato che il gossip è sempre stato concentrato intorno alla sua persona.

Per esempio negli ultimi tempi a far parlare è stato il suo ritorno di fiamma con Stefano De Martino. Adesso non ci sono più dubbi, la coppia è tornata insieme. La storia con Antonino Spinalbese è naufragata diversi mesi fa ma ciò che li unisce è e sarà sempre la figlia, la piccola Luna Marì.

Belen è molto attiva sui social ed è seguita da oltre 10 milioni di follower. Ed è proprio qui che condivide foto e storie instagram tenendo aggiornati coloro che la seguono. Mostra i suoi magnifici outfit e anche i prodotti creati dalla sua azienda e di Cecilia e Jeremias. La showgirl però in questi giorni ha fatto preoccupare un po’ i fan ma per quale motivo? Scopriamolo insieme!

Belen Rodriguez fa preoccupare i fan poi arriva il gesto sui social: ecco cos’è successo

Negli ultimi mesi non si è fatto altro che parlare di lei, Belen Rodriguez sembra essere spesso al centro del gossip. In particolare a far parlare sono le sue storie d’amore. La relazione con Antonino Spinalbese dal quale ha avuto una figlia, Luna Marì, si è conclusa e entrambi hanno svoltato pagina.

Dopo voci e notizie adesso non ci sono più dubbi, Belen è ritornata con Stefano De Martino. Più volte erano stati paparazzati insieme e nonostante non avessero mai confessato l’avvicinamento, sembrava essere quasi una certezza. Adesso sappiamo che è così, prima perchè lo hanno anche in qualche modo indirettamente rivelato in interviste e secondo perchè è arrivato un gesto del conduttore, avete visto cos’ha fatto? Nelle ultime ore ha condiviso una storia instagram in cui appare la showgirl sullo sfondo. Negli ultimi giorni però proprio Belen che è sempre molto attiva sui social, ha fatto preoccupare i fan: ma che cosa è successo?

Per circa 10 giorni non ha interagito sui social. Infatti l’ultima foto condivisa risale al 29 giugno in cui si mostra immersa dai fiori con un bellissimo abito bianco a pois. Soltanto 3 giorni fa ha pubblicato una nuova foto in cui ha mostrato alcuni disegnati realizzati sembrerebbe da Santiago, il figlio avuto con Stefano. A corredo ha scritto: “Il mio orgoglio”. Non sono mancate le storie, dove vediamo trascorrere qualche ora di relax insieme alla sua famiglia. Forse si è trattato solo di un allontanamento momentaneo dalla vita virtuale.