La bellezza come ‘marchio di fabbrica’: avete mai visto la sorella di Elisabetta Gregoraci? Si chiama Marzia ed è incantevole proprio come la showgirl.

È uno dei volti più amati della tv. Attualmente al timone della nuova edizione di Battiti Live, Elisabetta Gregoraci può contare su una vera e propria schiera di fan, pazzi della loro ‘EliGreg’.

Grazie all’esperienza al GF Vip nel 2020, la conduttrice calabrese si è fatta conoscere a 350 gradi, mostrando anche i lati più nascosti e conquistando il pubblico per il suo carattere, oltre che per la sua innegabile bellezza. Bellezza che, forse non tutti lo sanno, ma è una vera e propria dote di famiglia. Avete mai visto la sorella minore di Elisabetta? Si chiama Marzia ed è incantevole. La somiglianza tra le due vi lascerà di stucco.

Elisabetta Gregoraci, avete mai visto la sorella Marzia? Somiglianza notevole

Ha compiuto 40 anni lo scorso aprile ed è bellissima come la sorella. Parliamo di Marzia Gregoraci, sorella della celebre Elisabetta. Le due sono legatissime, come dimostrano i tantissimi scatti insieme presenti sui social. Ma chi Marzia?

Nata nel 1982, la sorella minore di Elisabetta vive a Soverata con quello che è suo marito da più di dieci anni, Antonio Scaramuzzino, ed i suoi due splendidi figli, Gabriel e Ginevra. I followers di Elisabetta non possono non conoscere i suoi adorati nipotini, con cui si mostra spesso su Instagram. Marzia è estranea al mondo della tv, ma è apparsa talvolta sul piccolo schermo. Di recente l’abbiamo vista a Verissimo, proprio in compagnia dell’inseparabile sorella Elisabetta. Anche sui social, la ‘piccola’ di casa Gregoraci è molto seguita: il suo canale Instagram, dotato di spunta blu, è seguito da più di 85 mila followers, con i quali condivide i momenti più belli delle sue giornate. Siete curiosi di vederla?

Mora e dai tratti mediterranei, Marzia sembra essere la sorella gemella di Elisabetta. Date un’occhiata a questo scatto:

Eh si, ve lo avevamo detto! La bellezza è un ‘marchio di fabbrica’ a casa Gregoraci: le due sorelle sono due gocce d’acqua. E voi, cosa aspettate a seguirle su Instagram? Non ve ne pentirete.

Le sorelle Gregoraci e la malattia della mamma

“C’è sempre stata grande complicità tra di noi, abbiamo solo due anni di differenza quindi siamo come coetanee”, ha dichiarato le Gregoraci a Verissimo. Dove hanno raccontato come è cambiata la loro vita quando la mamma, scomparsa nel 2010, si è ammalata di tumore: “Noi due non eravamo più spensierate. A 12, 13 anni arriva questa notizia che non vorresti mai sentire da parte di un medico. Da lì è cambiata la nostra vita, abbiamo iniziato a frequentare ospedali, a curare mamma nel miglior modo possibile. Questo calvario è durato molti anni, ma ringrazio, sono fortunata perché anche se lei non stava bene ce la sia in qualche modo goduta”. Marzia aggiunge: “Elisabetta doveva muoversi, con il bambino, era giusto che stavo più io con lei. E rifarei tutto, per una mamma si fa tutto.