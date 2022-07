Beatrice Valli sfoggia un top molto originale: tutte avranno notato proprio quel dettaglio

Beatrice Valli ha indossato un top molto bello e originale, ma avete notato quel dettaglio? Impossibile non farci caso!

Il suo matrimonio è stato al centro dell’attenzione per diverse settimane dai preparativi fino a quando non è giunto il grande giorno e grande è stata la festa: Beatrice Valli e Marco Fantini sono diventati marito e moglie. La coppia ha organizzato una cerimonia meravigliosa e gli abiti della sposa erano raffinati e da favola ma anche lo sposo era naturalmente elegantissimo.

Si sono conosciuti ad Uomini e donne al tempo del trono di Marco e lei fu la scelta. Da allora sono inseparabili e sono diventati sicuramente tra i protagonisti del format di Maria De Filippi più amati e seguiti sui social. Infatti il numero dei follower potete immaginare quanto sia grande. Storie, foto, video, la coppia condivide la quotidianità con coloro che li seguono.

Ed è così che hanno condiviso anche il grande giorno, una festa incredibile dove l’amore era in primo piano sui volti loro e sui sorrisi dei bambini che hanno insieme. Beatrice prima di incontrare Marco era già mamma del piccolo Alessandro. Con l’ex tronista ha avuto altre due bambine, Bianca e Azzurra. Beatrice è forse più attiva del marito sui social e condivide molte immagini meravigliose dei suoi look. Nelle ultime ore ha pubblicato una serie di scatti, fatti dallo stesso Marco, in cui ha sfoggiato un look molto originale. In particolare l’attenzione cade proprio sul top!

Beatrice Valli, il top indossato è molto originale: avete notato quel dettaglio?

Beatrice Valli è oggi un’influencer seguitissima sui social. L’abbiamo conosciuta la prima volta ad Uomini e donne dove scese le scale per corteggiare Marco Fantini, oggi suo marito. Un percorso non facile ma alla fine fu proprio lei la scelta del tronista. Dopo anni sono sicuramente una delle coppie del format di canale 5 più solide e più belle.

Da poche settimane sono diventati marito e moglie e il sì è stato celebrato con una grande festa. Per l’occasione Beatrice ha indossato un abito da favola e in serata lo ha cambiato, sfoggiando un secondo vestito più da sera, molto elegante e luminoso mentre il primo era semplicissimo e bianco. L’ex corteggiatrice è sempre pronta a mostrare i suoi look e i follower non se ne dispiacciono, dato che piacciono molto. Nelle ultime ore ha condiviso una serie di foto tra l’altro scattati dallo stesso Marco, ed è proprio lei a riportarlo in didascalia, in cui ha mostrato che cosa ha indossato. Beatrice si è mostrata con un bel trionfo di colori ma a colpire particolarmente è il top: eccolo!

L’avete visto? Si tratta di un top corto di colore fucsia acceso. Colpisce il fatto che sia corto e abbia le maniche lunghe che scendono prima ancora sulle spalle. Bello è sicuramente, poi ovviamente dipende anche dal gusto personale. Lei lo ha abbinato con un pantalone di un colore viola chiaro, in perfetta armonia con la parte superiore dai toni più forti. A voi piace il topo sfoggiato da Beatrice?