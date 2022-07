Blanco, incredibile: il gesto non passa assolutamente inosservato

In occasione di un suo recente concerto, Blanco ha colpito tutti con un gesto che ha visto protagonista anche la sua fidanzata.

Continua a mietere successi il giovane vincitore del Festival di Sanremo 2022 che insieme a Mahmood ha conquistato il cuore del pubblico con brano Brividi. Lui è Riccardo Fabbriconi in arte Blanco, rapper che negli ultimi anni è riuscito ad imporsi sulla scena musicale italiana e del quale sentiremo parlare ancora a lungo.

Sempre seguitissimo sui social, ultimamente aveva fatto preoccupare i fan con l’annuncio dall’ospedale della sua mancata partecipazione ad alcuni eventi a causa di un incidente che lo avrebbe costretto ad una pausa forzata. Per fortuna, però, per il talentuoso cantante originario della provincia di Brescia tutto si è risolto in tempi brevi e infatti dallo scorso 1° luglio è tornato ad esibirsi dal vivo per la gioia dei suoi sostenitori.

Anche sabato 9 luglio è salito sul palco per cantare: Riccardo era tra gli artisti attesi al Collisioni Festival di Alba, in Piemonte e durante la sua performance ha fatto un gesto che il pubblico presente che non ha potuto non notare. In effetti Blanco ci ha abituati alla sua spontaneità quando è sul palco ed è anche per questo che le sue esibizioni riscuotono tanti consensi. Guardate cosa ha fatto ora!

Blanco si esibisce con una sua canzone e fa un gesto particolare: c’entra la fidanzata

Reduce dal successo del suo ultimo singolo intitolato Nostalgia, brano dalle tinte malinconiche che rivelano la sua grande sensibilità di artista, Blanco era intento a cantare sul palco del celebre festival la canzone Amatoriale.

Ma ecco che, proprio nel bel mezzo dell’esibizione, ha lasciato il palco tra lo stupore dei presenti e com’è solito fare si è avvicinato ai fan che erano in completo delirio per il loro beniamino. E non è tutto. Ha poi colpito tutti ciò che ha fatto per la sua fidanzata Martina Valdes della quale vi abbiamo parlato in un nostro articolo di qualche tempo fa.

E’ corso verso di lei e le ha dato un romantico bacio provocando la reazione del pubblico che in coro ha gridato “Belli!”. Anche in passato il cantante ha avuto attenzioni del genere per la sua attuale ragazza: tempo fa le dedicò dal palco la canzone Afrodite per poi darle un dolcissimo bacio sulla fronte.

Prima che nascesse la loro storia, pare che Fabbriconi e Martina si conoscessero già: stando a quanto ha rivelato Di Più Tv, lui l’avrebbe incontrata quando giocava in una squadra di calcio di Desenzano del Garda, città di cui la ballerina è orignaria.

Voi vi sareste aspettati tanto romanticismo dal giovane rapper?