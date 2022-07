Cambio look per l’attrice de Gli Eredi della terra: oggi non è più come l’abbiamo conosciuta

La ricordate così ne Gli eredi della Terra? Dimenticatela, l’attrice ha deciso di cambiare totalmente look e si è mostrata proprio così sui social.

L’attrice ha recitato nella serie televisiva spagnola pubblicata su Netflix Gli Eredi della Terra. Questa è stata trasmessa anche in Italia da fine maggio 2022 a inizio giugno. Aria Bedmar ha interpretato il ruolo di Mercè, la figlia del protagonista Hugo Llor.

Chi ha seguito la serie sa bene che in realtà è la figlia della sorella di Hugo, diventata una badessa. La storia della giovane parte con il matrimonio con Bernat, il corsaro aiutato da suo padre e diventato un potente signore di Barcellona. Purtroppo, dopo la nascita del primo figlio, la verità viene fuori e si diffonde la voce che Mercè sia la figlia del diavolo, voce diffusa dalla stessa madre. Per questo motivo suo marito la ripudia sposandosi nuovamente e togliendole il figlio.

Allora, torniamo per un attimo all’attrice. E’ giovane e bella e non è la prima volta che la vediamo, in molti la ricorderanno sicuramente in un’altra soap opera spagnola, Una vita, in cui il personaggio interpretato è quello della giovane Camino. Ecco, curiosando sul suo profilo instagram non abbiamo non potuto notare il suo nuovo look: ecco la foto di cui parliamo pubblicata dalla stessa attrice.

Cambio look per l’attrice de Gli Eredi della terra: si mostra con un nuovo colore di capelli

Aria Bedmar ha interpretato ne Gli Eredi della Terra Mercè, la figlia di Hugo Llor. Nella serie dopo essere stata ripudiata dal marito, viene arrestata, maltrattata, fino a quando l’uomo capisce in realtà che le parole sul suo conto sono bugie e comprende soprattutto che la moglie sposata in seconde nozze è cattiva, tanto che più volte ha tentato di avvelenare il primo figlio.

Il finale della serie vede l’uomo morire in un affronto contro gli uomini della famiglia della seconda moglie e Mercè riuscire a superare la prova dei carboni ardenti, dimostrando così di non essere la figlia del diavolo. L’attrice è un volto molto noto e soprattutto molto amato. Infatti ha recitato anche nella soap opera spagnola Una vita, con il ruolo di Camino. Ecco, oggi è amatissima e per questo anche sui social è seguita da migliaia di follower. Nelle ultime settimane l’attrice ha sorpreso letteralmente coloro che la seguono mostrando il suo cambio look.

Aria ha deciso di tingere i capelli sembrerebbe con un colore sull’arancio rosso. La foto pubblicata sul suo canale social è stata accompagnata dai commenti dei follower che le hanno fatto tutti i complimenti e da numerosi like. L’attrice è una donna molto bella e anche con questa nuova ‘acconciatura’ sta benissimo. Voi l’avete seguita nella serie?