Giulia Stabile parla di alcune proposte di lavoro e lascia tutti a bocca aperta

Giulia Stabile ha svelato di alcune proposte di lavoro che ha ricevuto, proposte che lasciano i fan senza parole.

La vittoria ad Amici le ha regalato tutto l’amore che il pubblico può dare, Giulia Stabile già all’interno della scuola aveva conquistato tutti. Il suo talento ha da subito colpito tanto che anche i professori si sono trovati ben d’accordo.

Al talento dobbiamo aggiungere la simpatia, perchè vivendola nel talent sotto l’occhio delle telecamere anche il lato personale è entrato nel cuore dei telespettatori con il suo sorriso bellissimo. Giulia ha portato a casa la vittoria trovandosi proprio nel confronto finale con il suo fidanzato Sangiovanni, storia cominciata nella scuola. Ma la ballerina a quanto pare ha conquistato proprio tutti, e così Maria De Filippi l’ha voluta all’interno della scuola come professionista. Ma non è finita qui perchè nel frattempo l’abbiamo vista anche a Tu si que vales dopo ha affiancato i tre conduttori.

In questi ultimi mesi ha anche abbracciato una forma diversa di arte, ovvero il doppiaggio. Se non lo sapete, la giovanissima ex allieva di Amici è stata scelta per prestare la voce ad uno dei personaggi del nuovo cartone animato, Il mostro dei mari, cartone realizzato per Netflix in cui lei è La Vedetta. Giulia sta spiccando letteralmente il volo e lo dimostra anche quello che ha raccontato di recente a Il fatto quotidiano in cui ha parlato di alcune proposte di lavoro ricevute lasciando tutti senza parole.

Giulia Stabile parla di alcune proposte di lavoro e lascia i fan senza parole

Giulia Stabile è oggi molto amata. Dopo il trionfo ad Amici non si è più fermata. All’interno del talent era entrata come allieva, è uscita come vincitrice ed è tornata come ballerina professionista. Anzi possiamo dire che non è mai andata via dato che dopo la sua edizione abbiamo visto che era presente anche ai casting dei nuovi allievi che poi abbiamo conosciuto nella 21 edizione.

In queste settimane la ballerina ha fatto un passo in un ambito molto diverso dal suo che è quello della danza. Infatti si è data al doppiaggio, prestando la voce al personaggio de La Vedetta nel cartone animato Netflix Il mostro dei mari. Ma a quanto pare il futuro di Giulia è tutto in salita, ed è stata proprio lei a raccontare che cosa succederà nei prossimi mesi, rivelando il tutto a Il fatto quotidiano.

Quali progetti ci sono per lei? Come ha svelato la vedremo sicuramente in televisione: “Ci sono tante altre novità molto carine che non posso svelare per ora”, dice, ma spiega che idoli del passato e del presente le hanno fatto delle proposte di cui lei ne è pienamente felice. Di cosa si tratterà? Al momento non lo sappiamo dato che la stessa ballerina non ha svelato altro, sicuramente lo scopriremo nei prossimi mesi