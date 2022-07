“Ho pensato come farlo”: Valeria Marini non ha abbandonato il sogno di diventare madre

Simbolo di una pagina di storia televisiva italiana, la frizzante Valeria Marini ha ammesso a Verissimo di desiderare ancora diventare madre.

La sua bellezza esplosiva le ha permesso di diventare una delle showgirl italiane più iconiche della tv e oggi, dopo trent’anni di carriera, Valeria Marini è ancora un personaggio molto amato dal pubblico. Prima donna del Bagaglino negli anni ’90, ha saputo conquistare tutti anche con la sua simpatia e la sua personalità spumeggiante.

Proprio questo suo lato caratteriale l’ha resa la concorrente perfetta per i reality, dove ad attirare l’attenzione sono sempre quelli che sanno distinguersi dal resto del gruppo. Soprattutto al GF Vip Valeria ha dato il meglio di sé in ben tre edizioni: ricordiamo infatti che la biondissima sarda ha preso parte al programma nel 2016, nel 2020 e nel 2021.

In tutte e tre le avventure si è fatta notare strappando un sorriso ai telespettatori e durante l’ultima stagione del programma ci ha fatto divertire con i tanti battibecchi con Giacomo Urtis, suo compagno d’avventura in tale occasione. Una volta eliminati al televoto dalla casa del Grande Fratello, entrambi sono stati poi ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo e alcune dichiarazioni della Marini sulla sua vita privata hanno colpito molto.

Valeria Marini e il desiderio di diventare madre: “Ci ho pensato”

Come tutti sanno, l’ex gieffina non ha figli. Anche dal punto di vista sentimentale è stato costellato di delusioni e momenti difficili di cui ha parlato anche durante il suo percorso nel famoso reality di Canale 5. Peripezie amorose che negli anni hanno riempito pagine e pagine di cronaca rosa tra cui quella con Vittorio Cecchi Gori e con Patrick Baldassari che prese parte con lei a Temptation Island nel 2018. Lo scorso gennaio nel salotto di Verissimo ha però confessato di continuare a credere che prima o poi l’uomo giusto per lei possa arrivare.

Oltre alle storie d’amore naufragate, Valeria finora non è mai diventata mamma. Giunta all’età di 55 anni, splendidamente portati in verità, Valeria non ha messo da parte questo sogno. “Perché essere genitori è la cosa più bella del mondo”, ha detto nel corso dell’intervista su Canale 5. La maternità continua ad essere il suo sogno nel cassetto e spera ancora di riuscirci. Quando l’amico Giacomo Urtis le ha detto scherzando: “Facciamolo insieme un figlio a questo punto”, la showgirl ha rivelato di aver valutato seriamente il modo di realizzare questo desiderio. “Ci ho pensato, ma non lo dico per scaramanzia. Quando si concretizzerà, verrò da te a dirtelo”, ha detto a Silvia Toffanin. Non ha svelato altri dettagli sulla questione, ma ha destato inevitabilmente molta curiosità nei telespettatori.

