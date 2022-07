Nelle ultime ore è arrivata una notizia del tutto inaspettata: l’ex naufraga de L’Isola dei famosi si è sposata in gran segreto.

La nuova edizione de L’isola dei famosi si è conclusa da poco con la vittoria di Nicolas Vaporidis. Il reality quest’anno ha avuto un grande successo, merito del cast e anche della conduzione. Ilary Blasi insieme a Nicola Savino e Vladimir Luxuria ci ha conquistato!

L’esperienza in Honduras è terminata e tutti sono tornati alla vita di sempre, cercando pian piano di recuperare le vecchie abitudini. In questi anni abbiamo conosciuto molti concorrenti dato che l’isola scopre lati del carattere che solitamente di un personaggio del mondo dello spettacolo non si conoscono. Nelle ultime ore è accaduto qualcosa del tutto inaspettato: un’ex naufraga si è sposata! Ebbene sì, è convolata a nozze in gran segreto!

Isola dei famosi, incredibile: si è sposata in gran segreto, si sono detti sì da poche ore

Nelle ultime ore è arrivata una notizia del tutto inaspettata, un’ex naufraga de L’isola dei famosi è convolata a nozze. La notizia è inaspettata perchè lei non aveva rivelato assolutamente nulla. Ma di chi stiamo parlando?

Ricordate per caso Nina Senicar? Ci ha accompagnato in diversi programmi televisivi negli anni passati. Attrice, modella e showgirl, l’abbiamo vista per esempio a Veline, dove è stata la co-conduttrice o anche a Velone, anche qui nello stesso ruolo.

Una delle esperienze più importante è stata però quella a L’Isola dei famosi, la ricordate in veste di concorrente? Nina ha partecipato al reality nel 2010, quando allora era in onda su Rai 2. Fu eliminata nel corso della nona puntata della settima edizione. Ebbene proprio Nina è convolata a nozze.

A riportare la notizia è stata la pagina ufficiale The pipol Gossip: la modella si è sposata, ha detto sì al fidanzato Jay Allis, attore americano con il quale è insieme dal 2015 e hanno anche una figlia, Nora Grace, nata 3 anni fa. Il matrimonio è stato celebrato in Toscana nonostante dal 2012 viva a Los Angeles.

Quindi Nina nonostante viva da diversi anni lontano ha optato per pronunciare il sì per una location italiana. Sembrerebbe che il posto scelto sia la Villa Mangiacane dove hanno festeggiato il lieto evento. Ma chi è il marito dell’attrice? Lui è famosissimo, è un attore molto amato, lo avrete visto sicuramente in Top Gun: Marevick, film uscito nelle sale proprio nel 2022, dove ha recitato al fianco di Tom Cruise.

Nina e Jay dopo circa 7 anni di amore hanno così deciso di convolare a nozze e il sì è stato celebrato nelle ultime ore proprio in Italia, precisamente in Toscana in una bellissima location: oggi sono marito e moglie!