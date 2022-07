Isola dei Famosi, naufrago tra le braccia di un’altra donna: ha lasciato la compagna; l’annuncio è arrivato sui social.

“Dopo cinque dall’uscita dell’Isola dei Famosi è tornato a frequentare quella ragazza“. Con queste parole, senza peli sulla lingua, l’ormai ex compagna del naufrago ha annunciato la rottura.

Attraverso un lungo messaggio condiviso sul suo canale di Instagram, la donna spiega il motivo per il quale non si mostra più in compagnia con l’ex concorrente del reality. “Sostengo che per salvare la Famiglia bisogna lottare e so che a volte le famiglie devono attraversare periodi tempestosi”, ha scritto la modella. Che però adesso è stanca di lottare da sola ed è pronta ad iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Scopriamo i dettagli di questa notizia.

Isola dei Famosi, l’ex naufrago ha lasciato la compagna: “È tornato a frequentare quella ragazza”

È finita la storia d’amore tra uno dei concorrenti dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi e la sua compagna. Una storia burrascosa, che aveva già vissuto momenti di crisi. “L’anno scorso ho difeso con i denti e le unghie la mia famiglia e i nostri splendidi sedici anni”, ha scritto lei su Instagram, in un lungo post condiviso qualche giorno fa sul suo profilo. Post nel quale rivela che, qualche giorno dopo la fine dell’esperienza in Honduras, il naufrago ha ripreso la frequentazione con una ragazza con cui aveva già avuto uno storia. Di chi stiamo parlando?

Del pilota motociclistico Marco Melandri, uno dei primi ad essere eliminato dal reality show condotto da Ilary Blasi. Reality dopo il quale, come dichiarato dalla moglie Manuela Raffaeta, è tornato tra le braccia di un’altra donna. Un messaggio chiaro, quello di Manuela, che per amore ha perdonato: “Ho perdonato cose più grandi di me, senza piangermi addosso e ho sempre cercato di non aggravare i conflitti ingoiando bocconi amari, chi mi conosce e mi ama lo sa bene”.

Ora, però, la modella ha ammesso che è il momento di smettere di lottare e di voltare pagina. “Inizio un nuovo capitolo della mia vita dove Marco ne farà sempre parte ma in forma diversa, noi saremo sempre una famiglia, mamma e babbo di Martina“, spiega Manuela, che sottolinea come la serenità della figlia sia la priorità assoluta. La bambina è nata nel 2014 e la coppia era sposata dal 2009.

Una notizia, quella della rottura, che arriva dopo diversi mesi di rumors riguardo la vita sentimentale del motociclista: anche prima del suo ingresso all’Isola, si parlava di una presunta relazione extraconiugale. Tra Marco e la moglie, però, sembrava essere tornato il sereno: Manuela è stata anche ospite in studio di Ilary Blasi, accogliendo Marco al ritorno dall’Honduras. Poi, qualche giorno fa, l’annuncio della rottura definitiva.