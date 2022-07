Kledi Kadiu, spunta fuori la verità: il motivo per cui ha lasciato Amici

Kledi Kadiu, spunta fuori la verità: il motivo per cui il ballerino ha lasciato Amici di Maria De Filippi dopo nove anni.

È stato un protagonista assoluto di Amici per ben nove edizioni: impossibile dimenticare i suoi incantevoli passi a due di danza classica con Anbeta. Ad un certo punto, però, Kledi Kadiu ha deciso di lasciare il fortunato programma di Canale 5.

Non è stato un addio definitivo. Il ballerino originario di Tirana è, infatti, riapparso nel talent show dal 2013 al 2017 nel ruolo di insegnate di danza. Nel 2016 è stato, invece, capo squadra al serale e, successivamente, è apparso diverse volte come giudice di sfide o gare di ballo dei concorrenti. Ma perché il ballerino professionista decise di lasciare la trasmissione all’apice del successo? Dopo anni, Kledi racconta tutta la verità.

Perché Kledi Kadiu ha lasciato Amici: il ballerino racconta tutta la verità

I telespettatori di Amici non potranno mai dimenticare le sue performances: per anni, Kledi Kadiu ha incantato il pubblico con il suo straordinario talento. È stato il ballerino di punta della trasmissione targata Maria De Filippi per ben nove edizioni, prima di lasciare il ruolo. Ma qual è il motivo?

Dopo anni, in molti si chiedono ancora perché Kledi ha deciso di interrompere la sua avventura da ballerino professionista nella scuola più famosa della tv. A rispondere è stato proprio lui, in una intervista al settimanale Nuovo. A spingere il ballerino a lasciare il programma sono state ragioni familiari: “Quando è arrivata la mia prima figlia non potevo più dedicare ventiquattro ore al giorno al lavoro”. Queste le parole di Kledi, che ha lasciato Amici poiché non era più possibile per lui sostenere i ritmi richiesti dalla trasmissione di Canale 5. Dove, però, è tornato successivamente in diversi ruoli, sempre legati alla sua più grande passione, la danza.

Una passione, quella di Kledi per la danza, che iniziata molto presto. Il ballerino si è formato a Tirana, nella sua città di origine, ma è dall’8 agosto del 1991 che Kledi è approdato in Italia, su un’imbarcazione partita da Durazzo e arrivata a Bari. “Sono passati trent’anni ma è come se fosse ieri quella giornata, fa parte della mia storia, della storia del mio Paese, della mia Nazione. Avevo più o meno 17 anni, è rimasto impresso”, ha raccontato in studio a Verissimo qualche mese fa.

Kledi Kadiu, chi è la moglie dell’ex ballerino di Amici

Classe 1974, oggi a Kledi ha 48 anni ed è felicemente sposato con la ballerina ed insegnante di yoga Charlotte Lazzari. I due si sono uniti in matrimonio nel giugno del 2018 e dal loro amore sono nati due figli, la primogenita Lea, nata nel 2016, e Gabriel, nato nell’agosto del 2021.