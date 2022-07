Uomini e Donne, Matteo Ranieri: colpo di scena improvviso

Il percorso di Matteo Ranieri a Uomini e Donne continua a far discutere: proprio in queste ore è successo qualcosa di davvero inaspettato.

L’abbiamo conosciuto nella stagione 2020/2021 di Uomini e Donne quando era tra i corteggiatori di Sophie Codegoni dalla quale fu scelto per intraprendere una storia d’amore. Terminata la relazione con la bionda influencer diventata nel frattempo concorrente del GF Vip 6, Matteo Ranieri è poi tornato nel dating show in veste di tronista.

Anche questo secondo percorso è stato molto seguito dal pubblico che è rimasto tra l’altro molto sorpreso dalla scelta finale del 29enne ligure. Quasi tutti si aspettavano infatti che Matteo scegliesse come futura compagna Federica Aversano in base a come si era svolta l’avventura da tronista del giovane, invece il colpo di scena era dietro l’angolo.

La decisone finale è infatti ricaduta su Valeria Cardone, 25enne napoletana arrivata a corteggiarlo dopo due mesi dall’inizio del trono. Tra i due però non è durata molto e nelle ultime settimane è stata annunciata da entrambi attraverso Instagram la rottura. Ciò ha inevitabilmente scatenato polemiche tra chi sostiene Matteo e chi invece lo critica. Di quest’ultimo gruppo fa parte anche Samuele Carniani, ex corteggiatore ed attuale fidanzato di Roberta Giusti. Non solo: a schierarsi contro di lui nelle ultime ore è stato anche qualcun altro di davvero inaspettato.

Matteo Ranieri di Uomini e Donne: cos’è successo dopo la rottura con Valeria

Ai tanti follower dei protagonisti di Uomini e Donne, si sa, non sfugge quasi nulla. In questi giorni, molti avevano notato che alle critiche rivoltegli da Carniani, Ranieri aveva risposto togliendogli il ‘segui’ su Instagram. E non sarebbe l’unico da cui l’ex tronista avrebbe preso le ‘distanze social’.

Sebbene finora sembrasse che la fine della storia con la Cardone fosse avvenuta in maniera abbastanza serena, tutti hanno notato qualcosa che farebbe pensare l’opposto. Anche dopo l’ufficializzazione della rottura, il ragazzo ha continuato a pendere per lei bellissime parole eppure alcuni indizi lasciano intravedere una certa acredine tra i due ex o almeno tra loro e le persone a loro vicine.

La sorella di Valeria ha cancellato Matteo dal proprio profilo e altrettanto ha fatto lui. I due infatti si seguivano reciprocamente sul famoso social facendo pensare ad una certa stima reciproca. Abbastanza curioso è però il fatto che la ragazza continui ad avere come foto del profilo l’immagine del bacio tra la sorella e l’ex tronista al momento della scelta.

Voi cosa ne pensate? Questi gesti via social sono segnali abbastanza chiari che i rapporti tra i due ex non sarebbero così distesi? E perché la sorella di Valeria non avrebbe tolto quell’immagine profilo così rappresentativa del legame ormai concluso?