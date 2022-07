Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri fuori dal programma: selfie in palestra senza maglia

Siamo abituati a vederlo negli studi di Uomini e Donne, ma sui social Riccardo Guarnieri si è mostrato così: il selfie in palestra

Il bel cavaliere del Trono Over colpisce ancora. Sui social Riccardo Guarnieri si è mostrato così ed ha mandato in tilt le incallite fan che non hanno certamente esitato a lasciare un like di grandissimo apprezzamento.

Il suo seguitissimo percorso ad Uomini e Donne ha reso Riccardo Guarnieri uno dei protagonisti indiscussi del Trono Over all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi. Ad oggi, il programma è in ferie, e la conduttrice così come i relativi protagonisti, cavalieri e regine del programma, si godono le vacanze estive lontani dai riflettori. Tuttavia, il noto cavaliere pugliese sa come attirare l’attenzione del pubblico e delle telecamere su di sé. Nelle settimane che precedono la rovente estate infatti, il bel cavaliere era stato paparazzato in compagnia di un’altra donna.

Le tempestose vicende hanno visto un avvicinamento e poi un discordante allontanamento tra Riccardo ed Ida Platano. Ad oggi sembrerebbe che la vita sentimentale dell’uomo sia tutt’altra. E’ stato quindi messo un punto definitivo alla storia tra Ida e Riccardo? Stando agli ultimi avvenimenti sembrerebbe che i due abbiano preso strade diametralmente opposte. Nonostante qualcuno speri ancora di rivederli insieme, si tratta di una possibilità ad oggi molto lontana. E mentre piovono notizie sul suo conto, è spulciando il suo profilo social che notiamo che il tenebroso cavaliere non esita a mostrarsi a petto nudo.

Riccardo Guarnieri fuori dagli studi televisivi: il cavaliere senza maglietta

Già durante la partecipazione al Trono Over, Riccardo Guarnieri ha saputo ben mettere in mostra la sua atletica fisicità. Con il suo fisico statuario ha infuocato la passerella del reality conquistando di fatti le dame con un solo sguardo. Anche sui social, il cavaliere ama far sfoggio di se stesso e mettere in risalto il suo fisico.

Dal momento che ama particolarmente allenarsi e tenersi in forma, non esita giustamente a mettere in mostra il suo vigoroso fisico. Spicca di fatto negli scatti in cui appare in particolare a petto nudo. Riccardo Guarnieri senza maglietta è pronto a conquistare like su like di continuo apprezzamento. Proprio come questo scatto. Ecco come si è mostrato il cavaliere:

Fisico allenato, addome scolpito e pelle abbronzata. Sebbene questo scatto risalga ad un anno fa, sappiamo benissimo che Riccardo Guarnieri non ha certamente smesso di prendersi cura di se e non ha certamente rinunciato ai suoi muscoli. Sui social però conquistano le accanite followers anche gli scatti in cui il noto cavaliere è ben vestito. Possiamo dire che in giacca e cravatta o in semplice costume da bagno, Riccardo Guarnieri sa come far la sua figura.