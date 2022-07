Vittoria Puccini, che cosa ha studiato prima del successo: il retroscena che non tutti conoscono

Sapete che cosa ha studiato Vittoria Puccini prima di toccare il successo che ha oggi? C’è un retroscena al riguardo che non tutti conoscono.

All’inizio del 2022 abbiamo visto Vittoria Puccini nella serie Non mi lasciare dove ha interpretato la poliziotta Elena Zonin che si occupa di reati informatici e in particolare di reati contro l’infanzia. Un nuovo caso la porta a Venezia, città della sua giovinezza e qui ritrova il suo grande amore, Daniele Vianello, interpretato dall’attore Alessandro Roja.

Nel cast c’è anche il nome di un’altra grande attrice, Sarah Felberbaum che ha portato in scena Giulia, la migliore amica della protagonista e moglie di Daniele. Abbiamo seguito questa storia avvincente e piena di colpi di scena con una particolare attenzione, tanto che la serie ha riscontrato un grande seguito. Vittoria Puccini ha interpretato il suo personaggio in maniera impeccabile, ed era difficile aspettarsi il contrario da lei dato che ha un talento innato e riesce sempre a dare il meglio in ogni interpretazione.

Questo è soltanto uno dei tanti volti prestati in film e fiction, ricorderete, per citarne uno, il ruolo che l’ha consacrata, quello di Elisa Scalzi nella fiction ancora oggi amatissima, Elisa Di Rivombrosa. Ha vestito i panni di Elisa, una ragazza di umili origini che si innamora del Conte Ristori, interpretato da Alessandro Preziosi. Questo è soltanto uno dei primissimi ruoli ed è quello che l’ha fatta conoscere maggiormente al grande pubblico. Ecco, oggi l’attrice è molto famosa ma prima di diventare nota sapete da giovanissima che cosa ha studiato?

Vittoria Puccini, che cosa ha studiato prima del successo: il retroscena che in pochi conoscono

Tra le attrici più amate e apprezzate del panorama cinematografico non possiamo non citare Vittoria Puccini. In questi anni si è data molto da fare, arrivando dall’esordio ad oggi sempre più in alto.

La sua carriera ha spiccato letteralmente il volo. E’ bastato iniziare e successivamente, dopo un primo importante ruolo, ne sono seguiti altri, in film diversi, in serie sempre belle e appassionanti e prestando il volto a personaggi non uguali. Negli ultimi mesi è stata molto impegnata e sicuramente con la prossima stagione avremo modo di vederla nuovamente. Prima però di diventare famosa e scavalcare l’onda del successo, sapete che cosa ha studiato?

Forse non tutti sanno che la Puccini ha conseguito la maturità classica presso il Liceo Ginnasio Michelangelo di Firenze e in seguito ha frequentato l’università, nello specifico la facoltà di Giurisprudenza. C’è però un retroscena al riguardo, infatti, l’attrice non ha mai dato un esame, quindi non si è laureata lasciando gli studi. Ha preferito guardare altrove, affacciarsi alla recitazione arrivando dov’è oggi e diventando una bravissima attrice.