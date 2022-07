Ballando con le stelle, Milly Carlucci punta ad un ‘big’: indiscrezione clamorosa

Continuano a spuntare i probabili nomi dei prossimi concorrenti di Ballando: Milly Carlucci avrebbe puntato addirittura a lui!

La vulcanica Milly è già alle prese con l’organizzazione del nuovo cast che dovrebbe animare la prossima edizione di ballando con le stelle e al momento i nomi dei personaggi ipotizzati sono davvero clamorosi. Quello più sicuro per ora, Iva Zanicchi, basterebbe già da sé per preannunciare una stagione imperdibile!

Il sempre aggiornatissimo TvBlog in queste ore ha lanciato un’altra indiscrezione al riguardo e vi anticipiamo che si tratta di un vero ‘big’ dello spettacolo italiano. D’altronde, non c’è da stupirsi: la bionda conduttrice è sempre stata in grado di reclutare tra i partecipanti dello storico talent volti davvero celebri.

Solo nella scorsa edizione, ad esempio, ci sono stati concorrenti del calibro di Arisa e Morgan, ma chi segue la trasmissione da anni saprà che l’elenco è davvero lungo. I rumors circolati finora vorrebbero tra i papabili membri del cast l’attore Gabriel Garko, Eva Robins, Marta Flavi, Paola Barale. L’ultimo spuntato adesso però è davvero incredibile.

Milly Carlucci si prepara a Ballando con le stelle e vuole proprio lui nel cast

Stando a quanto anticipa TvBlog, il probabile artista che la Carlucci vorrebbe includere nel gruppo di novelli ballerini è quello di un cantante famosissimo di origini partenopee. Un uomo che è stato capace di costruirsi una carriera lunga e solida, nonostante abbia dovuto affrontare non poche difficoltà per emergere, prima fra tutte quella economica. Nato in una famiglia molto numerosa, da giovane ha dovuto darsi parecchio da fare per ottenere i primi guadagni: per un periodo ha lavorato perfino come gelataio!

Stiamo parlando nientemeno che del bravissimo Nino D’Angelo, nome altisonante tra gli esponenti della musica napoletana e italiana in generale. Non solo: il suo percorso professionale lo ha visto anche nelle vesti di attore in un gran numero di film rappresentativi di una certa epoca del cinema.

Legatissimo alla famiglia che ha creato insieme all’amatissima moglie Annamaria Gallo, Nino negli ultimi anni è diventato nonno e chissà che non decida di lanciarsi in pista alla sua età! Lo scorso mese di giugno infatti ha compiuto 65 anni (portati benissimo tra l’altro) e l’esperienza nel programma di Milly potrebbe rappresentare un esempio interessante di entusiasmo che non deve mai mancare nonostante il passare degli anni.

Con l’ironia tipica della sua terra d’origine, il buon Gaetano potrebbe regalarci momenti davvero esilaranti, soprattutto nei momenti di confronto con la temutissima giuria, non credete?

In attesa che la notizia diventi ufficiale, ammettiamo che non vediamo l’ora di vederlo scatenarsi al ritmo di salsa, tango e rumba, e voi?