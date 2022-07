“Ci siamo amati lasciandoci”: perché finì la storia tra i due famosi personaggi

Volti amatissimi dello spettacolo italiano, negli anni ’90 i due famosi personaggi sono stati una coppia: sapete perché si lasciarono?

Come accade più spesso di quanto non si creda, il lavoro può anche fungere da Cupido e se ciò capita nella vita di persone comuni, quelle dello spettacolo non sono immuni dai colpi di fulmine nati in tali circostanze. Ci sono ad esempio, due personaggi amatissimi che conosciamo da tempo e che in passato sono stati una coppia. Le loro carriere lavorative sono tra le più longeve ed apprezzate dal pubblico che da decenni li segue con affetto.

Lei è una conduttrice tv di grandissimo successo e lui, più concentrato sulla musica, ha comunque lavorato spesso sul piccolo schermo, anche al timone di trasmissioni che hanno fatto storia. Negli anni ’90 hanno fatto sognare tutti col loro amore allegro e scanzonato, proprio come i loro caratteri.

Avrete certamente capito che ci riferiamo a Mara Venier e Renzo Arbore, che hanno condiviso un pezzo della loro vita lasciandosi poi nel 1997. Lei aveva alle spalle due matrimoni conclusi da cui erano nati due figli e lui aveva vissuto una lunga storia con l’attrice Mariangela Melato.

Mara e Renzo hanno conservato un ottimo rapporto e ancora oggi lui va spesso a trovarla nello studio di Domenica In. Nonostante abbiano preso strade diverse, i due sono rimasti legati da stima e affetto reciproco e durante i loro incontri fanno sempre divertire i telespettatori con la loro incredibile sintonia. Molti si chiedono perché la loro storia terminò, voi lo sapete?

Mara Venier e Renzo Arbore, il perché dell’addio: cosa successe tra i due famosi personaggi

Durante una puntata di Domenica In del 2020 nella quale era prevista la presenza di Francesco Totti, l’ex calciatore fu costretto ad assentarsi a causa di un grave lutto in famiglia. Lo sostituì Carlo Conti, amico e collega della Venier, che volle fare un’intervista alla conduttrice.

Mara si prestò volentieri al gioco e rispose alle domande del collega. Tra i tanti aneddoti raccontati, venne fuori anche il capitolo sull’ex compagno Renzo Arbore. Alla domanda sulle motivazioni della fine della loro storia, con molta spontaneità la Venier rivelò di non aver ancora capito davvero quale fu la causa della rottura ed aggiunse: “Ci siamo amati lasciandoci. Ancora oggi è chiaro che è un amore diverso, un legame molto forte. Io so che lui c’è nella mia vita e lui sa che io ci sono per lui”.

Sulla ‘questione nozze’, la conduttrice spiegò di aver sempre saputo che Renzo non era favorevole al matrimonio. A dividerli potrebbe anche essere stato un grande dolore che li colpì, raccontato dalla splendida 71enne a L’Intervista di Maurizio Costanzo: “C’è stata una gravidanza interrotta molto avanzata… Insomma è stato un grande dolore per tutti e due”.

Qualunque sia stato il motivo della loro separazione, complimenti a Mara e Renzo per il bellissimo rapporto che hanno saputo conservare nel tempo.