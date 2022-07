È diventata mamma per la seconda volta: fiocco azzurro per l’ex volto di Canale 5

L’ex amatissimo volto di Canale 5 è diventato mamma per la seconda volta: fiocco azzurro nella sua famiglia, annuncio sensazionale.

Una notizia sensazionale, quella che è stata condivisa qualche ora fa dall’ex volto di Canale 5 sul suo canale social ufficiale. E che, com’è giusto che sia, ha fatto impazzire di gioia tutti i suoi ammiratori. A distanza di pochissimi anni dalla nascita del suo primogenito, è diventata mamma per la seconda volta!

È tempo di splendide notizie! Non solo un amato personaggio della tv nostrana è convolato finalmente a nozze con la sua lei dopo aver rimandato il matrimonio diverse volte, ma un altro apprezzatissimo ex volto di Canale 5 è diventata mamma per la seconda volta! A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata. Attraverso una serie di Instagram Stories condivise sul suo canale social ufficiale, infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello ha annunciato al suo pubblico di aver messo al mondo il suo secondo figlio. Una notizia fantastica, da come si può chiaramente comprendere, e che immediatamente ha reso pazzi di gioia i suoi ammiratori. Appena appreso il lieto annuncio, infatti, in tanti si sono riversati nel suo profilo per farle le congratulazioni. Di chi parliamo? Non immaginereste mai!

L’ex volto di Canale 5 è diventata mamma bis: che gioia per lei!

Attivissima sul suo canale Instagram ufficiale, l’ex volto di Canale 5 non ha potuto fare a meno di condividere questa notizia sensazionale col suo pubblico. Alcune ore fa, attraverso un’Instagram Stories sul suo profilo, infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello ha annunciato ai suoi sostenitori di essere diventata mamma per la seconda volta. È nato il piccolo Leonardo Falco Maria, la gioia di mamma, papà e del suo fratellino.

“Pensavamo di essere al completo”, sono proprio queste le esatte parole con cui l’ex concorrente del GF ha annunciato la nascita del suo secondogenito. Di chi stiamo parlando esattamente? Proprio di lei: Rossella Intellicato! L’annuncio della sua seconda gravidanza è arrivato qualche tempo fa e già all’epoca mise tutti d’accordo. L’arrivo del piccolo, invece, ha letteralmente stravolto tutti!

Ve la ricordate al Grande Fratello? Era esattamente la quattordicesima edizione del famoso reality di Canale 5 quando Rossella Intellicato si è fatta conoscere per il suo forte e determinato carattere. Qualche mese più tardi da questa sua prima esperienza televisiva, poi, divenne una delle troniste di Uomini e donne, ma dovette abbandonare il programma perché stanca dei continui attacchi di Tina Cipollari. Adesso, a distanza di anni dalla sua partecipazione al dating show, si può dire che Rossella sia totalmente appagata dalla vita. Donna in carriera, mamma e compagna, la Intellicato ha tutto quello che una donna può desiderare.

Chi è il compagno di Rossella?

Vi starete chiedendo: chi è il compagno di Rossella? Abbiamo, purtroppo, pochissime notizie in merito. Sappiamo, però, che lui si chiama Giovanni e che non ha nulla a che fare col mondo dello spettacolo.

Ai tanti auguri che sono arrivati per la nascita del piccolo, si aggiungono anche i nostri.