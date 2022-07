La famosa Jessica Fletcher fa preoccupare tutti: pubblico in apprensione

La famosa Jessica Fletcher fa preoccupare tutti: il suo numerosissimi pubblico è in totale apprensione, cosa è stato detto sul suo conto.

Sono tantissime le serie tv che in tutti questi si sono alternati sui nostri canali, ma tra quelle più indimenticabili c’è sicuramente lei: la famosa ‘La signora in giallo’. Ricordate la simpaticissima Jessica Fletcher che – grazie alla sua perspicacia ed intelligenza – riusciva a risolvere ogni caso, anche quello più complicato?

Era esattamente il 1984 quando, per la prima volta in assoluto, veniva trasmessa la prima puntata de La signora in giallo. Basata sulle avventure di un’anziana insegnante di inglese in pensione, capace di risolvere gli omicidi più intriganti, la serie tv ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante. La sua ultima puntata, infatti, è andata in onda nel lontano 1996, ma ancora adesso – a distanza di poco meno di 30 anni dalla sua messa in onda – continua ad essere amatissima e ricordate. E, sia chiaro, la serie tv non è l’unica ad essere viva nei ricordi dei suoi telespettatori. In quanti, infatti, continuano a ricordare la simpatia della sua protagonista? Numerosissimi! E sono altrettanto diversi coloro che adesso sono curiosi di sapere che fine ha fatto oggi la famosa Angela Lansbury! Purtroppo, quello che è stato raccontato recentemente sul suo conto ha allertato un po’ tutti.

Come sta oggi la famosa Jessica Fletcher de La signora in giallo

Nel corso della sua lunga carriera, Angela Lansbury ha interpretato tantissimi ruoli, ma quello che continua ad essere indelebile nella mente dei suoi ammiratori è proprio quello di Jessica Fletcher. Come dimenticarla nella famosa serie tv La signora in giallo! Cosa sappiamo, però, adesso sul suo conto? Sono trascorsi diversi anni da quando la simpaticissima Lansbury diceva ‘addio’ al suo personaggio, ma che fine ha fatto oggi?

Sulla soglia dei 100 anni, Angela Lansbury vanta di una carriera impressionante. Sapete, infatti, che nei mesi scorsi ha ricevuto un premio? Un riconoscimento decisamente importante, ma che la famosa Jessica Fletcher ha scelto di non andare a ritirare. Cos’è successo? E, soprattutto, perché l’attrice non ha voluto andare a prendere questo nobile premio? A svelare ogni cosa, è un suo amico sulla rivista Closer. La sua assenza alla cerimonia ha messo tutti in apprensione, ma a quanto pare non è successo nulla di grave. Certo, la Lansbury non è più una ragazzina e presenta diversi malanni dovuti alla sua età, ma nulla di eclatante. Da quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che la simpaticissima Angela soffra di artrite, motivo per cui non ha potuto sostenere un viaggio lunghissimo, e che abbia ritenuto non opportuno presentarsi ad una cerimonia di premiazione in tempi di Covid. E, diciamoci la verità, come darle torto!

Vi piacerebbe rivedere le repliche de La signora in giallo?