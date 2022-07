GF Vip, a varcare la soglia della porta rossa potrebbe essere proprio lei: personaggio molto discusso

Stando a quanto rivela Dagospia, tra i ‘vipponi’ pronti a varcare la porta del GF Vip potrebbe esserci proprio lei: che colpo!

Continuano i rumors sui probabili nuovi concorrenti del GF Vip: se le prime sei edizioni dello storico reality sono state alquanto effervescenti, pare proprio che la settima non sarà da meno. I nomi circolati finora sono a dir poco clamorosi, ma solo a settembre sapremo con certezza i componenti ufficiali del cast messo in piedi da Alfonso Signorini.

Finora il conduttore ci ha sempre visto giusto in quanto alla scelta dei volti destinati ad animare la casa più spiata d’Italia e anche quest’estate si starebbe dando da fare per mettere a punto un gruppo coi fiocchi. Da qualche tempo, soprattutto da quando va in onda la versione Vip del programma, gli autori hanno tentato spesso la carta del ‘ripescaggio’ di concorrenti delle stagioni passate per smuovere un po’ le acque e quasi sempre si è trattato di una scelta ‘azzeccata’.

Basti pensare a Valeria Marini, che dopo aver preso parte al reality nel 2016 vi è ritornata nel 2020 e poi nel 2022. Oppure Giulia Salemi, concorrente della terza e della quinta edizione. E ancora Giacomo Urtis, Cristiano Malgioglio, Carmen Russo: insomma, sono davvero diversi i ‘vipponi’ che hanno ripetuto l’esperienza più di una volta tra le mura di Cinecittà. Anche il GF Vip 7 dovrebbe avere la sua quota di ex gieffini: a tale proposito, Dagospia ha fatto un nome davvero clamoroso, indovinate di chi si tratta!

GF Vip, l’ex concorrente starebbe per varcare la porta rossa della casa

Come ha rivelato TvBlog, la prima puntata della prossima stagione dovrebbe andare in onda lunedì 19 settembre e da poco sono stati resi noti anche i nomi ufficiali delle opinioniste che corrispondono a quelli di Orietta Berti e di Sonia Bruganelli.

Tornando ai futuri concorrenti, stando all’indiscrezione lanciata da Dagospia, sarebbe pronta ad entrare dalla famosa porta rossa nientemeno che la Contessa Patrizia De Black! Sì, proprio l’ineguagliabile contessa che tanto ci ha fatto divertire nelle vesti di concorrente del GF Vip 5!

In verità, la mamma della dolce Giada era già stata nella casa del Grande Fratello per avere un confronto con la Marchesa D’Aragona, gieffina della terza edizione. Poi ha partecipato come concorrente alla stagione vinta da Tommaso Zorzi per poi fare una breve apparizione per far visita a Giucas Casella al GF Vip 6.

“Patrizia De Blanck potrebbe entrare nella casa con l’amico influencer Lorenzo Castelluccio”, si legge sul noto portale. Secondo Dagospia, quindi, la nobildonna romana stavolta non parteciperà da sola, ma con in coppia con Castelluccio ed insieme formeranno un unico concorrente.

Al momento la notizia non è stata ancora confermata, ma voi come vedreste questo eventuale colpo di scena?