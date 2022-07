Ilary Blasi, la sorella Melory non si trattiene: improvvisamente rompe il silenzio

Ilary Blasi, i rumor sulla separazione con Francesco Totti impazzano: la sorella Melory non si trattiene e rompe il silenzio

La notizia più sconvolgente di queste ultime ore riguarda proprio loro, Ilary Blasi e Francesco Totti. Quella notizia prima lanciata da Dagospia e poi data per certa da entrambi tramite un comunicato ufficiale ha praticamente tolto ai fan della coppia ogni speranza, tra loro due è finita.

Una delle storie d’amore che ha fatto più scalpore ed ha fatto sognare più delle altre, è giunta al capolinea. Quelle indiscrezioni trapelate nei mesi precedenti erano state messe a tacere. Oggi però l’ex capitano della Roma e l’ex velina si trovano nuovamente sotto le luci dei riflettori. A distanza di ancora poche ore dalla notizia ufficiale, Ilary Blasi ha reagito a tutto quel clamore con un gesto inaspettato. Tuttavia, la splendida conduttrice televisiva non è la sola ad aver avuto una reazione a tutto questo. E’ sua sorella Melory che non ci pensa a trattenersi ed a dire la sua su quanto in questi giorni si sta dicendo.

Melory rompe il silenzio: la sorella di Ilary Blasi non si trattiene

Da quando la notizia è divenuta ufficiale non si parla d’altro. E così, il web impazza con la notizia che più di tutte ha sconvolto i fan della coppia. Quella della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è una notizia che fatto molto scalpore.

Sono diversi i rumor e le indiscrezioni che ancora trapelano sulla coppia. Ora si cerca di capire i motivi che hanno portato alla separazione. Si cerca di capire quali siano i volti dei presunti e possibili nuovi partner di entrambi. E così, sui social Melory, sorella di Ilary Blasi, non ha esitato ad intervenire lasciando un commento piuttosto piccato sotto il post del giornalista Carmelo Abbate. Il giornalista ha voluto ricostruire i fatti che avrebbero condotto alla fine del matrimonio tra i due, e nel farlo avrebbe citato le parole del fidato amico dell’ex calciatore, Alex Nuccetelli.

Nuccetelli è l’artefice del primo incontro tra Totti ed Ilary e lo stesso, stando alle sue dichiarazioni avrebbe fatto conoscere il calciatore alla donna alla quale oggi Francesco Totti sarebbe vicino, Noemi Bocchi. Nuccetelli però si sarebbe poi anche sbilanciato in merito al fatto che di comune accordo Ilary Blasi e Francesco Totti avrebbero deciso quando rendere pubblica la notizia. “Hanno aspettato che Ilary terminasse il programma, L’Isola. Si sono presi del tempo. Dopo che esplose il caso qualche mese fa, per organizzare tutto, sistemare anche i legittimi rapporti economici“.

Alle dichiarazioni dell’uomo, Melory non ha più voluto mantenere il riserbo ed ha così rotto il silenzio con un commento volto a manifestare il suo pieno dissenso: “Credo che ”certi” amici farebbero bene a stare in silenzio“.