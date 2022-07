Ilary Blasi, ‘reazione’ inaspettata al boom mediatico sulla separazione

Nel pieno del ciclone mediatico di queste ore sulla separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi ha avuto una ‘reazione’ davvero sbalorditiva.

La sconvolgente notizia della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stata un fulmine a ciel sereno per tantissimi. Con la fine del loro matrimonio si conclude una delle più belle favole d’amore che il mondo dello spettacolo e del calcio italiani abbiano mai raccontato.

L’annuncio tramite due comunicati all’ANSA anticipati qualche ora prima da Dagospia, ha lasciato tutti di stucco soprattutto alla luce delle smentite fatte in questi mesi dai diretti interessati sulle voci che li volevano in piena crisi coniugale.

Data la popolarità di entrambi, non è difficile immaginare quale sia la mole di notizie che si susseguono senza sosta in queste ore: un vero e proprio boom mediatico fatto di indiscrezioni, scoop, insinuazioni e retroscena veri o presunti. Tutti si chiedono cosa mai sarà accaduto davvero tra loro, quali saranno le cause di una voragine così grande da non poter più essere colmata.

Una situazione che certamente stravolge la vita di persone comuni, figuriamoci se si tratta di veri e propri idoli della tv e dello sport come loro. A rischiare di essere colpiti dal clamore sono soprattutto i figli Cristian, Chanel ed Isabel, ancora troppo giovani e sicuramente non responsabili di quanto accaduto. Proprio a loro è andato il pensiero dei genitori, che nei rispettivi comunicati hanno invitato tutti a tutelare la privacy della famiglia e soprattutto dei ragazzi.

Il fine di proteggere loro è stato sicuramente ciò che ha spinto Ilary a prendere una decisione abbastanza inaspettata che ha rivelato Il Messaggero e di cui vi abbiamo parlato in precedenza. La notizia trova conferma ora nelle storie pubblicate dalla conduttrice su Instagram.

Ilary Blasi, la ‘reazione’ al clamore sulla separazione: lo ha fatto davvero

Tra le Ig stories postate dall’ex Letterina in queste ore sono comparsi foto e video che la ritraggono in Africa in compagnia dei figli e della sorella Silvia. Effettivamente, quindi, la conduttrice de L’Isola dei Famosi ha voluto allontanarsi dalla bufera scatenatasi a seguito dell’ufficializzazione della fine del matrimonio con Totti.

Come mostrano le immagini condivise da Ilary, in questo momento lei e i ragazzi si stanno concedendo dei giorni in assoluto relax a contatto con la natura, lontano dalla valanga di gossip e rumors che inevitabilmente li ha travolti.

Con loro c’è anche la sorella di Ilary, Silvia. La Blasi è molto legata alla famiglia d’origine e con le sorelle ha sempre avuto un ottimo rapporto. Perciò chi più di sua sorella può aiutarla a gestire al meglio questo momento certamente non facile?

Cosa ne pensate di questa ‘reazione’?