Ilary Blasi e Totti, retroscena impensabile: è successo al loro primo appuntamento

Spunta un retroscena impensabile su Francesco Totti ed Ilary Blasi: è successo al loro primo appuntamento, cosa hanno raccontato.

È proprio così: dopo 20 anni insieme, tra Francesco Totti ed Ilary Blasi è finita per sempre. Da tempo giravano voci su una loro presunta crisi di coppia ed una loro imminente separazione, ma dopo le dichiarazioni di Ilary Blasi a Verissimo sembrava davvero che fosse solo un abbaglio. Adesso, invece, non si può più dire questo! Proprio nelle scorse ore, con ben due comunicati distinti e separati, i due hanno annunciato la fine del loro matrimonio!

In tantissimi non vogliono credere alla notizia della fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, ma purtroppo è proprio così. A distanza di ben 17 anni dalle loro nozze e la nascita dei loro tre figli, i due amatissimi personaggi si sono detti ‘addio’ per sempre. Non ci addentriamo in quello che sta circolando sul loro conto e né tantomeno raccontiamo le voci che si rincorrono sulla loro nuova vita, ma ci teniamo a ripercorrere uno dei momenti più belli della loro storia d’amore durata ben 20 anni: il loro primo appuntamento! Avete mai sentito cosa hanno dichiarato entrambi diversi anni fa a Le Iene Show? Spunta fuori un retroscena davvero incredibile.

Cos’è successo al primo appuntamento di Ilary Blasi e Totti: il retroscena

In coppia da 20 anni, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno saputo mettere d’accordo tutti sin da subito. Legatissimi più che mai e innamorati l’uno dell’altro, i due hanno sempre dimostrato di tenere particolarmente al loro rapporto. Non sappiamo cosa li abbia spinti a dirsi ‘addio’ per sempre, ma una cosa è certa: il loro amore ha fatto credere che l’amore vero esiste per davvero!

Forse non tutti lo sanno, ma all’epoca del loro primo incontro, Ilary Blasi era solo una ragazzina. Lui era già il ‘re di Roma’, certo, lei invece era solo all’inizio della sua carriera, eppure entrambi hanno capito sin da subito che quella sarebbe stata la volta buona. Chi ha fatto, però, il primo passo? E, soprattutto, cosa è successo al loro primo appuntamento? Da quanto si apprende da diversi racconti, sembrerebbe che sia stato proprio il ‘famoso’ pupone a prendere la palla al balzo ed invitare Ilary alla partita – la stessa quando lui, dopo un goal contro la Lazio, mostrò la maglia con la scritta ‘sei unica’ – dando origine alla loro storia. E della loro prima uscita, invece, cosa sappiamo?

Alcuni anni fa, intervistati a Le Iene, i due si sono lasciati andare ad un retroscena sulla loro storia, ma soprattutto sul loro primo appuntamento. Stando a quanto si apprende dal loro racconto, sembrerebbe che la loro prima uscita sia stata al cinema, seguita da una romantica cena. In macchina, dopo aver fatto una scommessa, è avvenuto il primo bacio. L’avreste mai immaginato?

Cosa accadrà adesso? Secondo Il Messaggero, Ilary avrebbe preso una decisione drastica, ma Francesco?