Il loro matrimonio fece scalpore per la differenza d’età: oggi lui ha 96 anni “portati in modo straordinario”

Sono felici insieme da tanti anni nonostante il loro matrimonio abbia suscitato delle critiche in passato per la differenza d’età.

Il loro è sempre stato un grande amore e lo dimostra il fatto che dal lontano 1968 sono insieme ancora oggi più innamorati e felici che mai. Sono passati ben 54 anni da quando pronunciarono il fatidico “sì” che li unì in matrimonio e da allora non si sono più lasciati. E sono diventati anche genitori di due figli, Alessandro e Giorgio.

Il primo incontro avvenne ad un evento musicale del quale furono protagonisti entrambi anche se in modo diverso. Lei aveva appena 17 anni e lui già 36, ben 19 anni di differenza. Se qualcuno ancora oggi potrebbe storcere il naso di fronte ad una differenza d’età così notevole, negli anni ’60 di certo la notizia destò un clamore ancora maggiore.

Non solo: lui era stato già sposato e dalla prima moglie aveva avuto una figlia. Insomma, le premesse perché la loro unione fosse ben vista dal resto del mondo erano piuttosto poche. Eppure, a dispetto di tutte le critiche ed i pettegolezzi, hanno voluto ugualmente dare una possibilità al loro sentimento e, bisogna ammetterlo, il tempo ha dato loro ragione.

Lui da pochissimo ha festeggiato ben 96 anni e sua moglie ha voluto dedicargli un dolce pensiero tramite i social. Parliamo di due grandi artisti che hanno fatto la storia dello spettacolo italiano: lei la vediamo ancora in tv, suo marito non appare in video da un po’ ma dalla foto postata su Twitter si può dire che sia davvero in forma nonostante gli anni!

La grande differenza d’età non ha impedito il loro matrimonio: la bellissima dedica per il compleanno

Molti di voi avranno riconosciuto nella descrizione la meravigliosa coppia a cui ci riferiamo: sì, proprio a loro, Rita Pavone e suo marito Teddy Reno! Un amore nato nel 1962 al Festival degli sconosciuti di Ariccia organizzato dallo stesso Ferruccio Merk Ricordi (questo il vero nome di Reno). La spumeggiante Rita era lì nelle vesti di concorrente e il suo talento le permise di vincere fra tutti i partecipanti.

Anni fa il produttore rivelò all’ANSA che il primo bacio con la moglie è il suo ricordo più bello: “Eravamo su una grotta favolosa, lei mi ha chiesto: ‘Quanto durerà?’. E io ho risposto: ‘Per quello che mi riguarda, tutta la vita’”.

Per fare gli auguri al marito in occasione del suo 96esimo compleanno, la cantante ha postato su Twitter una foto di Teddy accompagnata da parole piene d’amore: “Auguri al compagno della mia vita. 96 anni portati in modo straordinario”. In effetti, dalla foto lo si vede in ottima forma, proprio come la simpatica consorte.

Visto quanta energia e solarità?