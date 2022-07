“Mi guardavano dalla testa ai piedi e…”: adesso è famosissima ma ne ha subite tante

Oggi è famosissima e molto amata, ma in passato ha dovuto mandar giù diversi bocconi amari: l’incredibile rivelazione lascia di stucco.

Il suo sogno è sempre stato quello di sfondare nel mondo della moda e le caratteristiche fisiche e caratteriali di certo non le mancano. Fin da ragazzina sapeva di sentirsi attratta dal settore artistico e oggi è riuscita a raggiungere molti degli obiettivi che si era posta. Se pensate però che tutto sia arrivato senza difficoltà, vi sbagliate.

Nata nel 1995 da genitori palermitani trasferitisi al Nord, è cresciuta in Veneto con la famiglia. Influencer seguitissima sui social, la bella 27enne è di sicuro una delle stelle nascenti della tv: con tenacia ed umiltà ha iniziato anni fa a muovere i primi passi sul piccolo schermo e anche in radio ha dimostrato ottime doti da conduttrice.

Prima di arrivare ad una delle radio italiane più famose e a presentare importanti programmi, i suoi esordi nella moda furono costellati di diverse delusioni. Intervistata dal settimanale Grazia, ha parlato anche di questo retroscena.

Ora è famosissima: nessuno immagina le difficoltà dei suoi inizi

A vederla così bella, sembra impossibile che abbia potuto incontrare degli ostacoli quando da adolescente si presentava ai primi provini per tentare la carriera di modella. “Entravo nelle agenzie, mi guardavano dalla testa ai piedi e subito: “Avanti la prossima”. Il mio fisico non funzionava per le passerelle”, confessa a sorpresa.

In effetti, per quanto possa sembrare folle, il suo fisico mediterraneo per il quale è tanto ammirata, non risulta in linea con i canoni della moda. Ma forse, il suo destino era proprio la tv, che nel giro di pochi anni le ha regalato tante soddisfazioni. “Sono entrata a Italia1, a Colorado, dopo un provino con 200 ragazze e mi sono trasferita a Milano”, racconta al noto settimanale.

Stiamo parlando ovviamente di Paola Di Benedetto, ex Madre Natura di Ciao Darwin, ex naufraga de L’Isola dei Famosi e ex ‘vippona’ del GF. Proprio a proposito della sua avventura nel reality di Alfonso Signorini, ha svelato anche le difficoltà incontrate dopo la sua vittoria alla luce del lockdown che l’Italia attraversava in quel periodo. Attualmente impegnata come speaker di RTL 102.5, Paola ha confessato tutta la sua soddisfazione in questo lavoro che le ha permesso di intervistare gli artisti più famosi come Loredana Bertè e Vasco Rossi.

Senza dimenticare la sua recente avventura al PrimaFestival di Rai Uno, al fianco di Roberta Capua e Ciro Priello. Insomma, la Di Benedetto ha dimostrato di avere la stoffa per entrare nel mondo dello spettacolo indipendentemente dai rifiuti ricevuti in passato.

Complimenti a Paola: anche voi la trovate strepitosa sia in radio che in televisione?