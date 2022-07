Vi ricordate di Luna in Harry Potter? Più di 10 anni da allora e oggi l’attrice non è come l’abbiamo vista

Vi ricordate Luna in Harry Potter? Dopo più di 10 anni l’attrice non è più come l’abbiamo vista nella saga, eccola oggi con il nuovo look.

Harry Potter è una saga cinematografica che ha avuto un successo impressionante in tutto il mondo. Nonostante si sia conclusa con l’ultimo capitolo pubblicato nel 2011 ancora oggi, a distanza di più di 10 anni, è amato dai fan e ancora oggi nonostante sia stato trasmesso moltissime volte, ogni volta che va in onda è seguito.

Harry è il protagonista della saga ed è affiancato da Hermione Granger e Ron Weasley che lo accompagneranno nei lunghi anni ad Hogwarts aiutandolo nelle più difficili circostanze e saranno con lui fino alla fine, fino a quando Lord Voldemort non farà il suo ritorno e ci sarà la famosa battaglia. Nella scuola di magia e di stregoneria il giovane ha incontrato molti amici e ha fatto la conoscenza di molti nemici e anche fuori, come i mangiamorte. Uno dei personaggi più strani con cui stringe amicizia è Luna Lovegood, una strega che vediamo per la prima volta in Harry Potter e L’ordine della fenice quando Harry, Ginny e Neville si uniscono a lei in uno scompartimento sull’Espresso di Hogwart.

Luna è abbastanza sopra le righe, è diversa dai suoi amici, come se vivesse in uno spazio tutto suo, in un mondo lontano spesso dagli altri presenti. L’attrice ha portato in scena questo personaggio in maniera impeccabile riuscendo a trasmettere al meglio il suo mondo. Ecco, ad oggi sono passati più di 10 anni, com’è diventata? Vi anticipiamo che non è più come l’abbiamo vista nella saga.

E’ Luna nella saga di Harry Potter, ecco com’è oggi l’attrice dopo più di 10 anni

Luna Lovegood è da inserire tra i personaggi più amati di Harry Potter anche se, precisiamo, tutti sono amatissimi. Non c’è più spazio per la divisione tra quelli cattivi e quelli buoni, perchè tutti gli attori sono stati in grado di trasmettere di ogni strega e mago interpretato, il loro mondo, facendoci amare anche quelli che nella saga sono come dire i ‘nemici’.

Una particolare attenzione la dedichiamo qui a Luna, la giovane che vediamo per la prima volta in Harry Potter e L’ordine della fenice. E’ una strega un po’ strana, vive nel suo mondo lontano spesso dagli altri ma è proprio questo che piace di lei. Ebbene, sono trascorsi più di 10 anni, avete visto com’è oggi l’attrice che l’ha interpretata?

La giovane strega è stata portata in scena da Evanna Lynch, un’attrice irlandese nata nel 1991. Dopo tempo è molto diversa dal suo personaggio, naturalmente allora era giovanissima. Oggi porta i capelli molto più corti e il colore sembra diverso, inoltre il trucco è più accentuato. A distanza di anni voi l’avreste riconosciuta?