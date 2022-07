Royal Family: è arrivato il lieto annuncio, la notizia più dolce

Royal Family, è arrivato nelle ultime ore un lieto annuncio: questa è una delle notizie più dolci che possa esserci!

La Royal Family è sempre al centro dell’attenzione di tutto il mondo. Ogni cosa che accade fa sempre un certo clamore e le notizie si susseguono una dopo l’altra. Negli ultimi mesi si è spesso parlato di un allontanamento da parte di Harry dalla famiglia cominciato dopo la sua decisione di vivere lontano dal castello con sua moglie.

Le verità sono spesso contorte e non c’è mai certezza sui fatti che avvolgono i reali di Inghilterra anzi esiste sempre quell’alone di mistero molto forte. Negli ultimi mesi però abbiamo visto il ritorno di Harry a Palazzo per il famoso Giubileo che si è tenuto nel mese di Giugno. William e Kate invece, a differenza del fratello e di sua moglie, hanno vissuto sempre insieme alla famiglia rispettando tutti i protocolli reali. Li vediamo spesso insieme ed è proprio in quelle occasioni pubbliche che qualche volta, nonostante in situazioni non private i reali cerchino di assumere un atteggiamento il più formale possibile, non sono mancati piccolissimi gesti privati.

Si sa ogni notizia che riguarda la regina Elisabetta, i suoi nipoti e tutta la famiglia reale ha sempre un certo tipo di diffusione e anche per quello che è accaduto nelle ultime ore è stato così. Vi starete chiedendo cosa sia successo, a quanto pare è arrivata una notizia dolcissima: vediamo insieme di cosa si tratta.

Royal Family, arriva la notizia più dolce: l’annuncio è delle ultime ore

Da pochissime ore è arrivata una notizia che riguarda la Famiglia Reale. Negli ultimi mesi al centro dell’attenzione della stampa c’è stato sicuramente l’allontanamento che il secondo figlio di Diana, Harry, ha mostrato nei confronti del resto dei suoi affetti.

Allontanamento che possiamo per prima menzionare come fisico data la distanza anche se si è spesso parlato di rapporti non del tutto lineari anche tra gli stessi fratelli e anche quando la distanza era cancellata. Naturalmente queste sono voci e indiscrezioni e non ne possiamo sapere la verità. Ebbene, tornando a noi, quella che è arrivata non è una delle solite notizie che circolano, questa volta si tratta di un lietissimo annuncio. Ma che cosa è successo? A quanto pare la sorella della contessa di Cambridge è diventata mamma per la terza volta: Pippa Middleton ha dato alla luce una bambina.

Lei è diventata per la prima volta mamma nel 2018 di Arthur e nel 2021 è nata Grace; adesso, da poche ore, ha accolto tra le sue braccia la terza figlia. Pippa è sposata con James Matthews da alcuni anni. L’ultima volta che è apparsa in pubblico risale al famoso Giubileo che si è tenuto nel mese di giugno in cui in quell’occasione è apparsa con un bel pancione, segno che la nascita non era così lontana.

Finalmente, nelle ultime ore, è arrivata la lieta notizia!