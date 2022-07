Sanremo, arriva l’annuncio di Amadeus che tutti stavano aspettando

Amadeus ha lasciato tutti senza parole con un annuncio sulla nuova edizione del Festival di Sanremo: ecco che cosa ha rivelato nelle ultime ore.

Il Festival di Sanremo 2022 si è concluso da qualche mese e ha portato alla vittoria di Blanco e Mahmood con il brano Brividi che sono andati così di diritto all’Eurovision Song Contest. La canzone ha conquistato il pubblico al primo ascolto anche se è stata una ‘sfida’ ardua dato che i brani degli artisti in gara erano tutti molto belli.

Al termine della Kermesse Amadeus che per 3 anni abbiamo visto al timone non aveva dato nessuna certezza della sua presenza nella prossima edizione. Ma il colpo di scena è arrivato poche settimane dopo quando il conduttore ha annunciato di aver accettato per il quarto anno consecutivo il timone del Festival di Sanremo. Questo vuol dire che anche nel 2023 sarà lui a condurre la manifestazione canora e non ne possiamo essere più felici. In questi mesi sono già in atto i preparativi e tutta la sua realizzazione e il presentatore si sta già guardando in giro per formare il cast con ospiti e artisti che calcheranno quel palco tanto ambito.

Nelle ultime settimane è stata rivelata la presenza di Chiara Ferragni. La stessa influencer ha poi con un post su instagram ringraziato Amadeus di averla scelta per aprire la prima serata e per chiudere il Festival con la sua presenza nella quinta serata. Da pochissime ore è arrivato ancora un altro incredibile annuncio: questa notizia ha lasciato tutti senza parole!

Festival di Sanremo, è arrivato nelle ultime ore l’annuncio di Amadeus: accadrà nella prossima edizione

Amadeus sarà al timone per il quarto anno consecutivo del Festival Di Sanremo 2023. Terminata la settantaduesima edizione poche settimane dopo ha fatto sapere di aver accettato la proposta di essere nuovamente il conduttore. Adesso è impegnatissimo con la formazione del cast e sembrerebbe voler fare le cose in grande.

Infatti dopo l’annuncio della presenza di Chiara Ferragni nella prima e ultima serata, sembrerebbe che voglia puntare su una star internazionale e abbia pensato di invitare come ospite speciale Britney Spears: un grande colpo se così fosse! Nelle ultime ore è arrivato inaspettatamente un altro grande annuncio. Avete già sentito cos’accadrà nella prossima edizione?

Amadeus ha annunciato in diretta al Tg1 delle 20 che al Festival di Sanremo 2023 al suo fianco si sarà Gianni Morandi che proprio quest’anno lo abbiamo visto in gara, dove si è classificato al terzo posto. E la risposta del cantante non si è fatta attendere e con fare scherzoso ha detto: “Caro Amadeus la proposta che mi hai fatto mi ha prima sorpreso e poi entusiasmato. Nel 2023 avrai fatto 60 anni, avrai bisogno di uno giovane: accetto con entusiasmo!”.