Totti ed Ilary Blasi: come si sono conosciuti e com’è iniziato il loro amore

E’ iniziata proprio così: come si sono conosciuti Ilary Blasi e Francesco Totti, quell’amore che sembrava destinato a durare per l’eternità

48 Ore fa è stata messa pubblicamente la parola fine ad una delle storie d’amore finita sotto le luci dei riflettori 20 anni fa. Oggi, di quell’amore non sembra restare più nulla. I due hanno dichiarato con un comunicato ufficiale la notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno ormai preso strade diverse. Già qualche mese fa era trapelata la notizia di una possibile separazione tra i due. Era arrivata però la smentita da parte di entrambi, prima quella dell’ex Capitano della Roma in una Ig Stories e poi quella della conduttrice de L’Isola dei Famosi nello studio di Verissimo. Insomma, entrambi sembravano pronti a mettere fine a quei rumors che circolavano sul loro conto e tutto sembrava essere stato messo a tacere.

E così, come un fulmine a ciel sereno arriva poi la notizia che ha praticamente spiazzato tutti ed a cui nessuno ha voluto credere fin quando non è giunto quel comunicato. Tuttavia, i motivi non sono resi noti e non sappiamo perché abbiano scelto di prendere questa dolorosa decisione. Il loro amore aveva fatto sognare. Quella della velina e del calciatore era una delle storie d’amore ad aver fatto molto scalpore a quei tempi. Ma sapete come tutto è iniziato? E’ così che quella magica storia d’amore ha avuto inizio.

Ilary Blasi e Francesco Totti, come si sono conosciuti: tutto è iniziato da qui

Era il 2002 quando il calciatore della Roma aveva incrociato per la prima volta i meravigliosi occhi della bellissima velina, e da allora il resto è storia.. E che storia! Non tutti conoscono i dettagli del loro primo incontro e se non sapete ancora come Francesco Totti ed Ilary Blasi si sono conosciuti, mettetevi comodi perché vogliamo raccontarvelo! E’ una bellissima storia che lascia purtroppo dell’amaro, ed a cui alcuni ancora non smettono di credere.

Tutto ha avuto inizio una sera di vent’anni fa. Il capitano della Roma ha visto per la prima volta Ilary Blasi in tv nelle vesti di letterina di Passaparola. Nel momento in cui ha incrociato il suo sguardo, non ha fatto altro che desiderare di renderla la donna della sua vita. Ma poi finalmente il loro primo incontro, forse casuale, dove presenziano entrambi ad una festa di amici in comune. Pochi forse poi sanno cosa è successo al loro primo appuntamento, Francesco Totti restò praticamente spiazzato!

Ma cosa ha fatto sì che Ilary Blasi cedesse all’amore del calciatore? Ebbene, quella dedica ‘6 Speciale’ che il calciatore aveva impresso sulla maglia che aveva indossato durante il derby Roma-Lazio e si era ripromesso che al suo gol avrebbe alzato la maglietta e mostrato la dedica. Non aveva mai desiderato così tanto di centrare quella porta come quella sera. E da quel momento, divennero Totti e Ilary, almeno fino ad oggi.