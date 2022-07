La tremenda fobia di Lorella Cuccarini, pazzesco: nessuno lo immagina

Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Lorella Cuccarini ha svelato per la prima volta quale sia la fobia che la accompagna sin da bambina.

Seria, elegante, preparata, empatica e con una immensa carriera alle spalle: Lorella Cuccarini racchiude in sé tutte le caratteristiche della perfetta insegnante di una scuola come quella di Amici. Non c’è quindi da stupirsi se Maria De Filippi abbia voluto affidarle la guida dei ragazzi protagonisti del suo programma.

Un gesto che la coach ha pienamente apprezzato e per il quale non ha esitato a spendere parole di gratitudine nei confronti della conduttrice. La Cuccarini non aveva certamente bisogno di presentazioni quando è entrata a far parte del corpo docenti del talent: showgirl completa, può vantare un percorso di studi iniziato a soli 9 anni alla scuola di danza di Enzo Paolo Turchi.

La sua formazione artistica comprende anche il canto: negli anni ’80 ha eseguito molte sigle rimaste storiche e nel 1995 partecipò al Festival di Sanremo col brano Un altro amore no. Non a caso, ad Amici è stata perfettamente in grado di svolgere sia il ruolo di docente di ballo che di canto quando ha sostituito Arisa durante l’ultima edizione.

Una donna talentuosa ma anche dotata di tanta determinazione senza la quale non avrebbe potuto raggiungere tanti traguardi. Anche lei però ha un punto debole e lo ha confessato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

Lorella Cuccarini rivela la sua più grande fobia: chi l’avrebbe mai detto!

Come tutti i programmi, anche Amici è in pausa per le vacanze estive, ma a quanto pare la Cuccarini sarebbe pronta a riappropriarsi della sua cattedra a settembre. In attesa di ritrovarla in tv tra un paio di mesi, il pubblico ha potuto scoprire qualche curiosità che la riguarda tramite l’intervista che ha concesso al Tv Sorrisi e Canzoni.

Al noto settimanale, Lorella ha raccontato un brutto episodio che le capitò da piccola e che ha avuto delle ripercussioni anche nella sua vita di adulta. Nonostante il suo innato dinamismo che ha espresso pienamente nella sua carriera di ballerina, la bionda coach è terrorizzata dall’acqua.

Il nuoto non è proprio il suo talento più spiccato e ciò affonda le radici in un trauma avuto quando aveva appena 4 anni. “Da bambina giocavo con un canottino, a un certo punto si è rigirato e io sono rimasta sotto, annaspando perché non riuscivo a venire fuori“, ha rivelato per la prima volta in assoluto. Grazie a suo marito Silvio, però, oggi ha imparato a nuotare e riesce a gestire meglio la paura.

Voi avreste mai immaginato questo aspetto della nostra amatissima Lorella?