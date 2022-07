Uomini e donne, triste annuncio: è morta la mamma di un’amata protagonista

Un tragico annuncio è arrivato nelle ultime ore, purtroppo è morta la mamma di un’amata protagonista di Uomini e donne: è stata proprio lei a informare i fan.

In questi anni abbiamo conosciuto ad Uomini e donne tantissimi tronisti e troniste che hanno affrontato un percorso che li ha portati a conoscere altre persone. Molte esperienze sono terminate con il lieto fine, con la scelta, qualcuna si è conclusa prima senza nessuna favola e naturalmente possiamo pensare che per la non scelta non sia andata come si aspettava.

In questi anni abbiamo continuato a seguirli sui social dato che sono diventati abbastanza popolari. Tutti coloro che arrivano nel programma restano infatti in parte nel cuore dei telespettatori. Il pubblico si affeziona non solo alla storia portata in onda, quella che si crea con l’altra persona protagonista, ma agli stessi singoli personaggi che entrano a far parte del programma, avendo avuto la possibilità di conoscerli per qualche mese.

Nelle ultime ore è arrivato un triste annuncio da parte di una delle protagoniste più amate, sui social ha fatto sapere di aver perso la mamma. Ha lasciato un messaggio nelle sue storie instagram, in cui la salutava così: “Proteggimi da lassù mamma, ti proteggerò fino all’ultimo dei miei giorni”.

Triste annuncio: l’ex amata protagonista di Uomini e donne ha perso sua mamma

Non un bel momento per una delle corteggiatrici più amate di Uomini e donne. Nelle ultime ore con una storia pubblicata sul suo profilo instagram ha fatto sapere di aver perso sua mamma.

Il messaggio è straziante: “Proteggimi dal lassù mamma, lotterò per te fino al resto dei miei giorni”, aggiunge che tutto quello che farà sarà solo per la meravigliosa donna che l’ha cresciuta. Klaudia Poznanska ha così, con queste parole, fatto sapere della scomparsa della sua amata mamma. L’ex corteggiatrice, in molti la ricorderanno, fu una delle protagoniste di Uomini e donne durante il trono di Andrea Zelletta. Ricorderete che alla fine il tronista scelse Natalia Paragoni e ancora oggi sono una coppia, sicuramente sono una delle più solide del programma di canale 5. Purtroppo proprio Klaudia ha annunciato la triste notizia.

Seguitissima sui social dove il numero di follower è cresciuto dopo la sua partecipazione al format di Maria De Filippi, è proprio su instagram, attraverso una storia, ad aver riportato la notizia, lasciando nero su bianco il suo dolore: “Sarai orgogliosa di me, te lo prometto. Ti amo angelo mio”, scrive. Klaudia non ha spiegato cos’è accaduto, non ha voluto aggiungere maggiori informazioni, ha soltanto fatto sapere con questo messaggio di aver perso sua madre. Un brutto momento per l’ex corteggiatrice che dopo questa storia social si è al momento chiusa nel silenzio non condividendo altro.