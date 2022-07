Alfonso Signorini, la tremenda malattia che ha dovuto affrontare qualche anno fa; il retroscena che non tutti conoscono sul conduttore.

Dopo due anni nelle vesti di opinionista, dal 2020 conduce il Grande Fratello Vip, che a settembre tornerà in onda su Canale con una nuova, ricchissima, edizione.

Parliamo di Alfonso Signorini, al timone del reality show più spiata della tv dalla quinta edizione. Dell’illustre carriera del direttore di Chi sappiamo praticamente tutto, ma si può dire lo stesso della sua vita privata? Non tutti sanno, infatti, che, diversi anni fa, il conduttore ha dovuto fare i conti con una brutta malattia, che lo ha segnato profondamente

Alfonso Signorini e la malattia che ha dovuto affrontare: di cosa si tratta

Un retroscena doloroso che non tutti conoscono. Era il 2011 e Alfonso Signorini conduceva Kalispera quando è iniziato il suo calvario. Durante una puntata della trasmissione, con ospite Sabrina Ferilli, il conduttore fu colpito da una febbre a 40. “Terminai la serata e andai al pronto soccorso al San Raffaele. Mi fecero gli esami, mi diedero un antipiretico e mi mandarono a casa. La mattina dopo mi chiamarono: “Lei ha una leucemia mieloide, non si muova. Ci vediamo il 27 dicembre per iniziare le cure”, ha raccontato il conduttore a La Verità.

“È stata molto dura perché il quel momento stava morendo la mia mamma, ho dovuto affrontare la chemioterapia incrociando le dita senza sapere cosa sarebbe stato di me. Mi sono ripromesso che se ce l’avessi fatta avrei cambiato la mia vita. E la mia vita è cambiata”, ha dichiarato a Il Fatto Quotidiano.

Un periodo buio per Alfonso, che è riuscito a sconfiggere la malattia, spiegando che anche quella sofferenza, in qualche modo, è servita: “La leucemia mi ha fatto scoprire il vero valore delle cose”, ha dichiarato in una puntata de La Repubblica delle donne di Piero Chiambretti.

Cosa sappiamo sul GF Vip 7

E ben presto Signorini tornerà a fare compagnia al pubblico i suoi ‘vipponi’, rinchiusi nella casa più famosa della nostra tv. La nuova edizione del reality show dovrebbe partire lunedì 12 settembre e tornerà col doppio appuntamento settimanale, lunedì e venerdì sera. A gran sorpresa, Sonia Bruganelli sarà nuovamente in studio nel ruolo di opinionista, affiancata dalla new entry Orietta Berti. Cosa sappiamo del cast di concorrenti?

Di notizie ufficiali, al momento, non ce ne sono, ma le indiscrezioni sui probabili concorrenti del GF Vip 7 sono davvero tantissime. Da Chadia Rodriguez a Pamala Prati, da Giovanni Ciacci ad Antonino Spinalbese, fino all’ultima indiscrezione riguardante Ginevra Lambroghini. Sono tanti i nomi associali alla famosa porta rossa e noi non vediamo l’ora di scoprire chi la varcherà! A voi chi piacerebbe vedere tra i concorrenti del prossimo GF Vip?