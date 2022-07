Caterina Balivo, la notizia del tutto inaspettata: cos’è successo

Caterina Balivo, la notizia del tutto inaspettata sull’amatissima conduttrice partenopea: cos’è successo.

Era il maggio del 2020 quando Caterina Balivo, senza nascondere la commozione, ha salutato i telespettatori di Vieni da me, dopo due anni di conduzione. E ben 15 anni nel pomeriggio Rai, tra Festa Italiana, Italia sul Due e Detto Fatto.

E, per un po’, è stata lontana dal piccolo schermo, in attesa di nuovi stimoli ed una nuova avventura. Nel 2021 e 2022 l’abbiamo vista nei panni di giudice ne Il cantante mascherato, show di Milly Carlucci, e, dal 22 giugno, è al timone di Chi vuole sposare mia mamma?, trasmissione del mercoledì sera di TV 8. A fine luglio la vedremo anche ad Help – Ho un dubbio, che andrà in onda in seconda serata su Rai Due. Ma non è tutto: per la conduttrice partenopea è in arrivo una novità davvero clamorosa.

Caterina Balivo, la notizia che nessuno si aspettava: grande novità

Il suo addio a Vieni da me non è stato facile da digerire per i telespettatori, che ogni giorno si sintonizzavano su Rai Uno per seguire il talk. Ma per i fan di Caterina Balivo è in arrivo una notizia sensazionale. Si, perché oltre agli impegni di cui vi abbiamo già parlato, in autunno la conduttrice napoletana sbarcherà su La 7. E lo farà con un game show in onda tutti i giorni, nella fascia preserale.

Una bella sfida per la Balivo, che si sconterà con i quiz più famosi di Rai e Mediaset. Cosa sappiamo del suo programma? Andrà in onda da metà settembre, prima del TG serale, ed avrà come protagonista le parole e lingua italiana. “Puntiamo molto su di lei, è brava, con questo gioco può essere una cosa divertente che può dare al pubblico un momento di svago”, ha dichiarato il presidente di Rcs Urbano Cairo, presentando i nuovi palinsesti.

Un assoluto ‘debutto’ per Caterina Balivo, per la prima volta in onda in questa fascia oraria e con un formati simile. Ed una bellissima notizia per i suoi fan, che finalmente possono seguirla tutti i giorni, come hanno fatto per molti anni in Rai.

E tra le novità della prossima stagione di La 7, oltre alla Balivo, ci sarà Aldo Cazzullo, al timone di un programma che dovrebbe andare in onda di mercoledì sera. Dal titolo “Una giornata particolare”, si tratta di un format ideato dalla rete, in cui il giornalista racconterà le gesta di alcuni tra i personaggi più importanti della storia. Anche Concita De Gregorio si unisce al team di La 7, con un programma del preserale della domenica, In Onda – Libri, dedicato, come suggerisce il titolo, alla lettura. Tantissime le conferme, da Piazzapulita a Non è l’Arena. Insomma, sarà una stagione tutta da vivere su La 7!