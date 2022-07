La coppia si dice addio dopo 11 anni: la showgirl lascia la casa dove ha vissuto fino ad ora

Tra loro è durata 11 anni, ma ora hanno preso strade diverse: la famosa coppia si dice addio e lascia la casa in cui viveva.

Questo 2022 non sembra essere favorevole alle coppie di lunga data. Ancor prima della rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti, questa estate infuocata è cominciata con un altro clamoroso addio. La crisi tra la showgirl ed il suo compagno non era passata inosservata.

Le voci iniziate a circolare sulla presunta fine della loro relazione avrebbero trovato conferma nelle foto pubblicate dal settimanale Chi. Ad inizio giugno, il giornale diretto da Alfonso Signorini aveva infatti documentato l’allontanamento tra i due per poi rivelare tempo dopo che la showgirl avrebbe già ritrovato l’amore.

Una frase in particolare fa pensare che l’addio non sia avvenuto in maniera del tutto serena: “Si è chiusa con poco trambusto (pubblico)”, si leggeva tra le pagine del magazine. Sicuramente si è trattato di una storia importante visto che i personaggi in questione sono stati insieme per ben 11 anni.

La convivenza era iniziata però soltanto da un anno e, da quanto rivelava lei in un’intervista ad Oggi, l”esperimento’ si stava dimostrando tutt’altro che semplice: “La convivenza è una realtà impattante per chi non è abituato. Ci sta mettendo alla prova. La famiglia del Mulino Bianco non esiste, tanto meno a casa mia”.

Dopo la convivenza si sono lasciati: la coppia si dice addio

La showgirl di cui stiamo parlando è l’attuale conduttrice di un programma molto seguito da anni su Rai Due e non è nata in Italia, Paese d’origine di suo padre. Dopo che quest’ultimo lasciò la famiglia, sua madre si trasferì nel Belpaese con i figli quando lei era ancora una bambina.

Avrete capito che parliamo della splendida Anna Falchi che, nonostante abbia spento da poco 50 candeline, continua a conservare intatta la sua straordinaria avvenenza. Da due anni la vediamo al timone de I Fatti vostri al fianco di Salvo Sottile, ma la sua carriera è iniziata nel lontano 1989 a Miss Italia, dove si classificò seconda.

Nata in Finlandia da padre italiano e madre finlandese, Anna è stata legata sentimentalmente a diversi uomini famosi tra cui Fiorello e Max Biaggi. Da 11 anni aveva una relazione con Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia e nipote di Bruno Vespa. Come rivelò più di un mese fa lo scoop di Chi, i due si sono lasciati a distanza di circa un anno dalla decisione di andare a convivere.

Un addio abbastanza imprevisto per i fan di Anna, visto che la coppia sembrava funzionare. E’ stato poi la stessa rivista diretta da Signorini a rivelare l’identità del presunto nuovo compagno della showgirl e a mostrare le immagini di un bacio tra loro. Si tratterebbe dell’imprenditore romano Walter Rodinò.

In bocca al lupo alla Falchi e a Ruggieri per il loro futuro.