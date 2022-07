Elisabetta Canalis, arriva la parola ‘fine’: brutta ed inaspettata notizia

E’ finita! Brutta ed inaspettata notizia per Elisabetta Canalis: l’ex velina ha messo per sempre la parola ‘fine’? Cosa è successo

Brutta notizia per Elisabetta Canalis. L’ex velina di Striscia la Notizia ci mette una pietra sopra? L’indiscrezione del portale ‘Today’ farebbe pensare che la showgirl abbia deciso di mettere la parola fine a tutto. Ma cosa è successo?

Vive a Los Angeles da ormai 7 anni. Era il 2015 quando Elisabetta Canalis ha dato una vera e propria svolta alla sua vita, ed insieme al suo compagno Brian Perri, la splendida soubrette, attrice e conduttrice televisiva ha costruito la propria famiglia. Dopo il matrimonio è arrivata la piccola Skyler Eva, ed il loro mondo si è tinto di rosa. Ma nella vita di Elisabetta Canalis non sono certamente mancate le amicizie. Tra queste, ricorderemo sicuramente il legame con collega sullo schermo ed amica nel privato, Maddalena Corvaglia. Le due sono sin da subito state molto unite, ma le cose con il tempo sono poi andate diversamente. Oggi vivono distanti l’una dall’altra.

A Los Angeles però, Elisabetta Canalis ha avuto modo di intraprendere nuove amicizie, di fare nuove conoscenze e così ha poi instaurato quello che sembrava essere un bel rapporto con la bellissima modella italiana che per lavoro si è trasferita oltreoceano proprio come la splendida ex velina. Le cose però non sembrano essere andate per il meglio, ed il loro legame sembra essersi spezzato. Cosa è successo?

Elisabetta Canalis, brutta notizia per la showgirl: cosa è successo

Quando si parla di ‘rottura’ non si parla certo solamente delle relazioni amorose. Ebbene, la brutta notizia che riguarda la showgirl è giunta da un’informazione pervenuta dal settimanale Today secondo cui l’ex velina e la top model avrebbero smesso a vicenda di seguirsi sui social cancellando tra l’altro tutti gli scatti in cui le due comparivano insieme. Quella tra Elisabetta Canalis e Bianca Balti era un’amicizia nata oltreoceano. Le due, trovatesi lontane da casa ma accomunate dagli stessi interessi avevano infatti intrapreso una bella amicizia. Spesso e volentieri condividevano sui loro rispettivi canali social scatti in cui apparivano insieme. Diversi i momenti che le due hanno condiviso insieme nella splendida città a sud della California.

Ad oggi però, purtroppo, non è più possibile reperire questi contenuti social in quanto sia la showgirl sia la modella hanno provveduto a rimuoverli dai loro rispettivi profili. Ma quali sarebbero i motivi che hanno portato le due a mettere forse la parola fine alla loro amicizia? Al momento ne Elisabetta Canalis ne Bianca Balti si sono pronunciate in merito alla loro ‘rottura’, quello che è certo però è che il reciproco unfollow via social ha destato parecchia curiosità.