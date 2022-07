Ha accettato il ruolo di conduttrice ma dovrà lasciare Napoli, la sua città

Ha accettato il ruolo di conduttrice, ma è costretta a lasciare Napoli: non se lo sarebbe mai immaginato, cosa ha appena raccontato.

Non è affatto nuovo come discorso: se si vuole raggiungere un determinato obiettivo, bisogna fare dei sacrifici. E lo sa bene questo giovanissimo volto tv, che è stata ‘costretta’ a lasciare la sua città natale per ottenere il suo primo ruolo da conduttrice.

Sono tantissimi i personaggi tv che – per arrivare dove sono adesso – hanno dovuto fare anni ed anni di gavetta. Ricordate quando, in un nostro articolo, vi abbiamo raccontato di tutti quei lavori che Biagio Izzo ha svolto prima di diventare un volto amatissimo della televisione nostrana? C’è chi, come lui, si è ‘fatto le ossa’ in ambiti completamente diversi da quello in cui lavora abitualmente. E chi, invece, è disposto ad iniziare una nuova vita altrove pur di raggiungere il suo sogno. A raccontare ogni cosa in merito, è stata proprio un giovanissimo ed apprezzato volto tv. Attualmente è in un noto programma musicale, ma a quanto pare questo non sarà il suo unico e solo impegno lavorativo. Molto presto, infatti, sarà al timone da sola di un altro evento, ma non solo. Sembrerebbe, infatti, che l’anno nuovo che partirà tra qualche mese, sarà ricco di sorprese, per esserne la protagonista indiscussa ha dovuto prendere una drastica decisione.

Diventa conduttrice di un programma tv: la drastica decisione

Terminate le vacanze, sembrerebbe che si apriranno nuove strade per tantissimi nostri personaggi tv. Non solo Stefano De Martino sarà al timone di un programma inedito per lui ed anche per Rai Due, ma anche il giovane volto di Italia Uno sembrerebbe che abbia nuove avventure da vivere. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata a Fanpage. Dopo aver parlato della sua attuale esperienza televisiva, la giovane non ha potuto fare a meno di svelare qualche particolare in più sull’evento che andrà a condurre nei prossimi giorni, ma anche su tutte le aperte che stanno per aprirsi.

Chi segue Battiti Live, non può fare a meno di notare il suo giovanissimo volto ma anche la sua incredibile bravura. Stiamo parlando proprio di lei: Maria Sole Pollio! Conduttrice on stage del famoso evento musicale di Italia Uno, la giovanissima napoletana si è saputa contraddistinguere dalle altre sue colleghe per la sua immensa dolcezza. Non ci stupisce vederla, quindi, al timone del Coca Cola Summer Festival insieme a Rebecca Staffelli. Fate molta attenzione, però, sembrerebbe che questo non sia l’unico impegno di Maria Sole. Seppure non si sia sbilanciata tantissimo sulla sua prossima esperienza, la giovanissima conduttrice ha rivelato che, molto presto, partirà per lavoro. Non ci è dato sapere dove andrà, ma sappiamo per certo che dovrà lasciare Napoli. Una decisione sicuramente sofferta, ma del tutto inevitabile per il suo futuro.

Auguriamo a Maria Sole Pollio tanta fortuna per il suo futuro.