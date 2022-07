In cosa consiste la dieta del dottor Nowzaradan? Quali cibi sono assolutamente vietati

Tutti lo amano, ma in pochissimi sanno in che cosa consiste esattamente la dieta del dottor Nowzaradan: quali cibi sono vietati.

Chi è amante di Vite al limite sa benissimo che la trasformazioni di cui è artefice il dottor Nowzaradan sono davvero impressionanti. In un nostro articolo, ve ne abbiamo raggruppate le dieci più sconvolgenti, ma nel corso di queste dieci edizioni del programma ce ne sono state tante altre davvero memorabili.

Tutti coloro che scelgono di recarsi presso la clinica di Houston lo fanno per un unico obiettivo: ritornare in forma e vivere una vita degna di essere chiamata tale. Chi per un motivo e chi per un altro, tutti i pazienti del dottor Nowzaradan hanno accumulato tantissimi chili di troppo nel corso degli anni tanto da ritenere necessario l’intervento del famoso ed amato chirurgo iraniano. Vi siete mai chiesti, però, in che cosa consiste esattamente la sua dieta? In tante occasioni, i suoi pazienti lo hanno reso fiero ed orgoglioso della sua vita, ma cosa hanno dovuto fare esattamente?

Cosa prevede la dieta del dottor Nowzaradan?

Se anche voi non avete potuto fare altro che rimanere a bocca aperta quando avete visto coi vostri occhi alcuni delle più incredibili trasformazioni di Vite al Limite, siamo pronti a svelarvi ogni cosa sulla dieta prevista del dottor Nowzaradan. A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato proprio il diretto interessato durante il percorso di dimagrimento di Lisa Ebberson, protagonista della decima stagione del docu-reality di Real Time.

Seppure non sia andato affatto nel minimo dettaglio, il dottor Nowzaradan non ha potuto fare a meno di spiegare alla sua paziente in che cosa consiste la dieta. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che chi scegli di affidarsi a lui per ritornare in forma può fare solo tre pasti al giorno da un massimo di 400 calorie. Quindi, da come si può chiaramente comprendere, si parla di una dieta di un massimo di 1200 kg. A questi pasti, inoltre, si devono aggiungere cibi proteici, ma si devono assolutamente evitare quelli calorici. Insomma, nulla di impossibile!

Lo sapevate?

La vita privata di Nowzaradan

Svelato qual è il ‘segreto’ delle sue trasformazioni, c’è una domanda a cui vogliamo rispondere e che tutti si sono posti in questi anni: cosa sappiamo sulla vita privata del dottor Nowzaradan? È un personaggio televisivo amatissimo, ma cosa occorre sapere sul suo status sentimentale? Forse non tutti lo sanno, ma il medico chirurgo iraniano è single. Dopo aver chiuso definitivamente il matrimonio con la sua ex moglie, il simpaticissimo Younan sembrerebbe avere il cuore libero.

Conoscevate questo retroscena sulla vita privata del dottor Nowzaradan? Adesso si può dire di conoscerlo alla perfezione.