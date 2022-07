Lino Banfi e sua moglie, brutta notizia: l’annuncio spaventa tutti

Lino Banfi e sua moglie, brutta notizia: è stato l’attore stesso a fare l’annuncio spaventando non poco i fan.

Lino Banfi è uno degli attori più amati e di successo del mondo cinematografico italiano. La sua carriera ha avuto inizio più di 60 anni fa e dal suo esordio le soddisfazioni sono state molteplici.

Molti sapranno che questo non è il suo vero nome, ma uno pseudonimo. L’attore si chiama Pasquale Zagaria ma oggi tutto lo conoscono con il suo nome d’arte. Sono moltissimi i film che lo hanno visto protagonista, pensate che una delle primissime pellicole che lo hanno visto nel cast è del 1960, precisamente al cinema mentre qualche anno più tardi è approdato anche sul piccolo schermo. 60 anni di carriera proprio come gli anni che lo legano a sua moglie Lucia anzi 60 di matrimonio e 10 di fidanzamento.

Infatti la coppia ha festeggiato il sessantesimo anniversario di nozze. Si sono conosciuti quando erano solo degli adolescenti e da allora non si sono mai più separati. Nelle ultime settimane, al settimanale Intimità, Banfi ha raccontato di una particolare richiesta fatta a Papa Francesco che riguarda la sua amata. A quanto pare la donna ha chiesto di poter morire insieme a sua marito, tenendosi per mano come hanno sempre fatto. Una richiesta molto commovente e che dimostra quanto sia profondo e raro l’amore che provano l’uno per l’altra. Da poche ore è arrivata una notizia che ha fatto spaventare tutti: vediamo che cosa è successo a Lino Banfi e a sua moglie.

Lino Banfi e sua moglie, cos’è successo: l’annuncio ha fatto spaventare i fan

Nelle ultime settimane abbiamo appreso della commovente richiesta che Lino Banfi ha fatto a Papa Francesco. L’attore gli ha chiesto di pregare affinché lui e sua moglie possano morire insieme, mano nella mano, come si tengono da anni. Richiesta che a quanto pare è stata manifestata proprio dalla donna.

Da poche ore è arrivata una notizia che riguarda proprio Banfi e la sua amata Lucia. Come fa sapere a Tv Sorrisi e Canzoni, la coppia ha contratto il covid. L’attore spiega che stanno bene e di averlo scoperto per caso. Spiega che era venuto il medico a casa per fare un prelievo alla donna e dato che lui era stato all’estero, precisamente a Toronto, per ritirare un premio, gli ha chiesto di fare un tampone. I test sono risultati positivi ad entrambi i coniugi.

L’attore ha raccontato che quando sua moglie ha saputo che tutti e due lo avevano contratto era quasi contenta, almeno questo voleva dire trascorrere questi giorni insieme e non separati. Come spiegato da Banfi, stanno bene, lui ha un po’ di tosse mentre sua moglie non ha neanche quella. Adesso devono solo attendere che questo momento passi.