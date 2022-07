Mare Fuori, incidente stradale con due morti: ricoverato d’urgenza in ospedale, è grave

Mare Fuori, la notizia è appena arrivata: c’è stato un tragico incidente stradale con due morti, mentre l’uomo è stato ricoverato con urgenza in ospedale.

La notizia delle ultime ore ha sconvolto tutti, dove è rimasto gravemente ferito anche un ‘protagonista’ del cast della serie televisiva Mare Fuori. Tra domenica e lunedì c’è stato un incidente che ha coinvolto due auto e in cui due persone hanno perso la vita.

La serie, ricorderemo, è andata in onda in prima serata su Rai 2 dal settembre del 2020 e ha avuto grande successo, proseguendo con la seconda stagione dopo la prima. La trama si concentra su un gruppo di ragazzi che si trovano nell’Istituto di Pena Minorile di Napoli, ed è ispirato al carcere di Nisida. In questa serie abbiamo avuto modo di conoscere giovanissimi attori, qualcuno alla sua prima esperienza e qualcuno con un bagaglio già molto forte alle spalle.

Purtroppo, nelle ultime ore c’è stato un gravissimo incidente su Via Del Foro Italico a Roma in cui sono state coinvolte più persone, e una di queste ha fatto parte del cast dell’amata serie. Due giovanissimi hanno perso la vita mentre l’uomo alla guida dell’altra auto è in ospedale.

Mare Fuori, tragico incidente stradale con due morti: l’automobilista è stato ricoverato d’urgenza

Siamo in balìa spesso degli eventi ed è impossibile controllare quello che accade, quello che possiamo fare è vivere a pieno la vita e godere di ogni attimo. Nelle ultime ore è stata diffusa la notizia di un gravissimo incidente stradale avvenuto su Via Del Foro Italico a Roma.

Purtroppo hanno perso la vita due ragazze, Beatrice e Giorgia. Il drammatico evento è avvenuto tra la mezzanotte di domenica 10 luglio e il lunedì 11. Secondo quanto riportato dai notiziari, le due giovani erano a bordo di una Citroen C3 diretta a Via Salaria quando l’auto ha sbandato e sembrerebbe essere andata nella corsia opposta. Al momento non si conoscono le cause e sono in corso le indagini per capire cosa sia successo quella notte tra domenica e lunedì e che cosa abbia provocato la deviazione del veicolo tanto da farlo sbandare. A restare coinvolta nell’incidente anche un’altra macchina che si trovava sull’altra corsia in cui a bordo c’era un uomo.

Secondo quanto emerso, a bordo della vettura c’era Carmine Elia, il regista precisamente della prima stagione della serie televisiva ‘Mare Fuori’. L’uomo a quanto pare è in gravi condizioni e si trova al momento ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli, arrivato in codice rosso. Al momento non si hanno maggiori informazioni sul suo stato di salute e non si conoscono bene le dinamiche che hanno causato il drammatico fatto. Purtroppo nel tragico incidente Giorgia e Beatrice, due giovanissime ragazze, hanno perso la vita.