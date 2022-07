New entry a Beautiful, arriva Grace: non immaginereste mai chi è e cosa farà il nuovo personaggio della soap opera.

Ben 35 anni di successo per la soap opera Beautiful: era il marzo del 1987 quando in America è andata in onda la prima puntata in assoluto. E, anno dopo anno, la serie ha conquistato sempre di più i telespettatori. Merito anche delle continue new entry che approdano nel cast…

Come il personaggio di cui vi parliamo oggi, che i telespettatori americano hanno già conosciuto, ma non noi! Tra le puntate americane e la messa in onda nel nostro Paese, infatti, trascorrono diversi mesi. Se non temete spoiler, però, vi raccontiamo tutto di Grace e di quello che combinerà a Los Angeles. Tenetevi forte!

A Beautiful arriva Grace: tutto sul nuovo personaggio della soap opera

Novità in arrivo in quel di Beautiful. Ben presto, i telespettatori italiani vedranno molti nuovi arrivi nella soap opera di Canale 5. Non tutti saranno volti sconosciuti: ci saranno tantissimi graditi ritorni, come quello di Taylor Hayes, l’altro grande amore di Ridge insieme a Brooke Logan. Chi non abbiamo mai visto prima, però, è lei, Grace, una dottoressa che approderà a Los Angeles dopo aver ricevuto una proposta di lavoro. Ma chi è il misterioso personaggio? Vi diamo un indizio: è molto legato a due protagoniste della soap…

Se vi dicessimo Buckingham? Proprio così, Grace è la mamma di Zoe e Paris, ma arriverà nella soap quando Zoe è già andata via. E sarà molto felice di vedere la figlia Paris in coppia con Zende, per il quale spende belle parole. Peccato, però, che Grace non immagina cosa in realtà Paris provi: la giovane è sempre più attratta da Carter. E indovinate un po’?

Sarà proprio Grace a beccare la figlia baciare Carter, ma non starà con le mani in mano. La donna arriverà persino a ricattare l’avvocato, pregandolo di lasciare Paris se non vorrà che i Forrester scoprano tutto. Ricordiamo che Zende è un Forrester e Carter ha già mancato di rispetto a Eric con la storia con Quinn! È finita qui? Proprio no…

La storia d’amore tra Paris e Carter continuerà e l’avvocato chiederà addirittura alla giovane di sposarlo. Quest’ultima dirà di si e tutto e pronto per le nozze, che però saranno interrotte. Sarà Quinn a presentarsi a grande sorpresa davanti all’altare, rivelando a Carter di non aver mai smesso di amarlo. Ed è quando Carter lascerà Paris per la Fuller che Grace schiaffeggerà lo sposo davanti a tutti. Proprio così, voleranno schiaffi durante la cerimonia! Insomma, non la conosciamo ancora, ma pare proprio che Grace abbia un gran bel caratterino. Noi non vediamo l’ora di vederla in azione, e voi?