Orietta Berti ha la casa piena di questi oggetti: incredibile, chi l’avrebbe mai detto

È famosa per essere una delle voci più belle della musica italiana, ma non tutti sanno quali particolari oggetti ha in casa Orietta Berti!

Il tempo non fa altro che renderla sempre più amata dal pubblico: classe 1945, Orietta Berti ha alle spalle una carriera straordinaria iniziata nel lontanissimo 1961. E che ancora oggi le regala innumerevoli traguardi. Oltre al suo innegabile talento canoro, coltivato fin da giovanissima, ad attirare tutti è anche la sua affascinante personalità.

Soprannominata l'”Usignolo di Cavriago”, ha cantato brani rimasti nella storia della musica italiana tra cui In via dei ciclamini, Io tu e le rose, Finché la barca va, Tu sei quello, ed è diventata una vera celebrità anche all’estero. Nell’estate del 2021, Orietta mette a segno un altro ‘colpaccio’ incidendo il tormentone Mille insieme a due idoli dei giovani come Fedez ed Achille Lauro.

Tra gli artisti che hanno totalizzato più presenze al Festival di Sanremo, il suo personaggio è richiestissimo in tanti programmi tv. Negli anni ha partecipato infatti a Domenica In, Ballando con le stelle, Ti lascio una canzone, Buona Domenica e tante altre trasmissioni molto seguite.

Quattro dischi d’oro, un disco di platino e due d’argento sono senza dubbio un ottimo bilancio per quanto riguarda la sua vita professionale, ma anche nella sfera privata la spumeggiante artista 77enne può ritenersi più che soddisfatta. Sposata dal 1967 col suo primo ed unico amore Osvaldo Paterlini, i due sono un raro esempio di un’unione resistente allo scorrere degli anni. Un matrimonio che ha portato alla nascita di due figli, Omar e Otis che l’hanno resa già nonna due volte.

Orietta Berti ama collezionare questi oggetti: ne ha la casa piena

Con l’amato marito, la Berti (Galimberti all’anagrafe) vive in una bellissima casa a Montecchio Emilia, dove è solita ospitare tanti amici ai quali prepara un’infinità di manicaretti da buona romagnola! Nella sua abitazione la cantante possiede alcune collezioni di oggetti davvero particolari che ora vi riveliamo.

Ebbene, oltre alla passione per le scarpe di cui possiede ben 2000 paia, la cara Orietta ha una vera e propria adorazione anche per altri oggetti, a dire il vero molto originali. Perciò da anni fa diverse collezioni che rendono la sua casa ancora più interessante.

Innanzitutto, l’Usignolo di Cavriago custodisce molti esemplari di bambole di porcellana, molte delle quali vestite con abiti ottocenteschi. “Certo, un amico del Texas mi ha spedito quelle in porcellana con gli abiti di Rossella O’Hara”, raccontò in un’intervista rilasciata a Repubblica. E non è mica finita qui! Nella sua abitazione si trovano anche più di cento acquasantiere e 400 statuine dei Puffi prodotte dall’azienda canadese Scleich.

Che dire, per nulla banale la nostra Orietta!