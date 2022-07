Un posto al sole, dopo 7 anni si sono sposati: grande festa con i colleghi del set

Immensa gioia per l’amato volto di Un posto al sole: dopo 7 anni insieme, si sono sposati in presenza di vari colleghi della famosa soap.

Stanno insieme da 7 anni e, a dispetto della leggenda sulla cosiddetta ‘crisi del settimo anno’, loro sembrano sempre più innamorati. Un amore nato in occasione di un incontro nella palestra frequentata da entrambi e che ha già dato il suo frutto più bello tre anni fa, con la nascita della piccola Matilde.

Lei ha recitato in varie stagioni di Un posto al sole e il suo personaggio è sempre stato tra i più amati di tutto il cast. La sua carriera però è cominciata a metà degli anni ’90, quando vinse la fascia di Miss Cinema al concorso di Miss Italia ’95. Da lì, il debutto in una nota trasmissione comica in onda sulla Rai.

Dopo aver lavorato sul set di miniserie e film, nel 2002 approdò nel cast della celebre soap napoletana dove è tornata a più riprese fino al 2019. Quando ha conosciuto quello che sarebbe poi diventato suo marito era già mamma di una bambina avuta da una storia precedente. Riuscite a indovinare di chi parliamo?

Si sono sposati: fiori d’arancio per l’attrice di Un posto al sole

Con varie foto e storie su Instagram pubblicate anche da alcuni invitati, la bella e talentuosa attrice ha fatto sapere ai fan di essere convolata a nozze martedì 12 luglio con l’uomo che le è accanto ormai da sette anni e che l’ha resa mamma per la seconda volta.

La novella sposa è Valentina Pace, interprete del personaggio di Elena Giordano sul famoso set di Rai 3. Vi ricordate quando vestiva i panni della Ballerina di Siviglia a Macao, storico programma di Rai 2 condotto da Alba Parietti tra il 1997 ed il 1998? Da allora, come dicevamo prima, la sua carriera è esplosa e per la bella romana si sono aperte le porte del mondo dello spettacolo.

Al colmo della felicità, lei e Stefano Moruzzi hanno pronunciato il fatidico “sì” nel corso di una cerimonia civile svoltasi nell’incantevole Villa Pocci, in presenza di vari colleghi di Un posto al sole tra cui Nina Soldano e Michelangelo Tommaso. Naturalmente le sue due bambine hanno avuto un ruolo di primo piano facendo da damigelle d’onore e Matilde, la più piccola, ha anche portato le fedi alla mamma e al papà.

Gli sposi avrebbero voluto il rito religioso ma, come ha spiegato di recente la Pace in un’intervista rilasciata a Di Più, al momento le chiese della Capitale sono tutte prenotate almeno da qui a un anno per i ritardi dovuti alla pandemia da Covid. Resta però la ferma intenzione, da parte di entrambi, di rinnovare la promessa anche in chiesa.

Tantissimi auguri a questa splendida coppia!