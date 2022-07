Uomini e donne, nelle ultime ore è giunta la notizia che un protagonista del format potrebbe non tornare in studio per problemi di salute.

Da qualche settimana si è conclusa la stagione di Uomini e donne e con essa tutti gli altri programmi che solitamente si chiudono verso maggio e giugno. Quest’anno ci sono stati grandi colpi di scena, per esempio il Grande Fratello Vip è stato prolungato per parecchi mesi fino a marzo 2022, ed era iniziato a settembre dell’anno scorso.

Non solo, anche L’isola dei famosi, a differenza degli altri anni, è terminata un mese dopo la data prevista della finale, con la vittoria di Nicolas Vaporidis. Uomini e donne invece si è concluso a fine maggio, com’è suo solito. Abbiamo visto la scelta di Matteo Ranieri, di Luca Salatino e di Veronica Rismondi.

Negli ultimi giorni abbiamo appreso della separazione di Ranieri e Valeria. E’ stata per prima la ragazza ad annunciare la rottura sui social dopo che già da alcuni giorni si vociferava di una crisi. Nelle ore immediatamente successive è arrivato anche il messaggio dell’ex tronista: purtroppo la storia è giunta al capolinea. A settembre conosceremo nuovi troniste e tronisti e ci immergeremo nuovamente in quello che succede anche nel trono over. Da poche ore però è arrivata una notizia che non farà piacere ai fan del programma, uno dei protagonisti potrebbe non essere presente in studio nella prossima edizione per problemi di salute: vediamo di chi si tratta.

Uomini e donne, “problemi di salute”: non potrà tornare in studio nella nuova stagione

A settembre 2023 comincerà la nuova edizione di Uomini e donne, avremo modo di conoscere nuovi protagonisti del format e ci saranno sicuramente molti noti già al pubblico . In questi ultimi tre anni il format ha subito delle modifiche, infatti da quando si è sviluppato il covid molti programmi hanno dovuto fare dei cambiamenti.

E anche per il format di Maria De Filippi è stato così, infatti il trono over e quello classico si sono uniti. Tra qualche mese avremo modo di seguire nuovi percorsi e di immergerci in nuove storie. Purtroppo, nelle ultime ore, è giunta una brutta notizia. Secondo quanto riportato dal sito Quello che tutti vogliono sapere, un amatissimo cavaliere non potrà tornare in studio.

Sembrerebbe che Luciano Gianelli abbia dei problemi di salute. Il cavaliere che ogni volta che parte la musica si scatena in pista ha conquistato fin da subito il pubblico. Lo ha conquistato ancora prima di entrare ad Uomini e donne, dato che è apparso a C’è posta per te. Ebbene, proprio il simpatico Luciano potrebbe non tornare per motivi di salute, almeno così è stato riportato dal sito sopra citato. Non abbiamo maggiori informazioni e certezze, avremo modo di scoprirlo nelle prossime settimane.