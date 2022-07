Uomini e Donne, potrebbe essere fatto fuori: assenza pesante negli studi di Canale 5

Assenza pesante negli studi di Uomini e donne: potrebbe essere fatto fuori, l’indiscrezione lascia di stucco gli amanti del programma.

È trascorso poco più di un mese dalla fine di Uomini e donne, conclusasi con la scelta di Veronica Rimondi e Matteo Farnea, eppure il suo amatissimo pubblico non vede l’ora di sapere cosa accadrà nell’edizione prossima.

Sono tantissime le voci che si rincorrono sul web sulla prossima edizione di Uomini e Donne, ma soprattutto su quei protagonisti che potrebbero ritornare a popolare il famoso parterre del programma. C’è chi vede vicinissimo l’addio di Gemma Galgani e chi, invece, non vede l’ora di scoprire chi siederà sulle famose sedie rosse. Ovviamente, al momento, è ancora tutto scoprire. Seppure manchi poco più di un mese alle prime registrazioni, infatti, non ci è dato sapere chi saranno i prossimi protagonisti. Ci sarà un colpo di scena, come raccontato in un nostro recentissimo articolo? Chi lo sa! Fatto sta che, stando a quanto si apprende, potrebbe verificarsi un’assenza pesante nello studio di Uomini e donne. A distanza di anni dalla sua primissima partecipazione al dating show di Maria De Filippi, potrebbe seriamente dire ‘addio’ al programma.

Assenza pesante nello studio di Uomini e donne: potrebbe dire ‘addio’ al programma

Sono tantissimi i personaggi che si sono alternati in tutti questi anni a Uomini e donne, ma sono altrettanto numerosi coloro che rappresentano una vera e propria colonna portante del programma. A partire da Gemma Galgani, che ha iniziato a cercare l’amore vero nel programma circa 10 anni fa, fino ad Ida Platano, Armando Incarnato e tanti altri, sono diversi coloro che hanno continuato ad essere delle star del programma. È proprio su uno di essi, però, che dobbiamo darvi una bruttissima notizia: sembrerebbe che – a partire da Settembre prossimo – ci sarà un’assenza pesante in studio.

Al momento non è arrivata nessuna conferma o smentita da parte del diretto interessato, ma a quanto pare sembrerebbe proprio che l’amatissimo volto del parterre di Uomini e donne non ci sarà nella prossima edizione del dating show. Non sappiamo cosa sia successo e, soprattutto, chi sia stato a prendere tale decisione, ma sembrerebbe che l’addio sia prossimo. Siete curiosi di sapere di chi parliamo? Proprio di lui: Biagio Di Maro. Al momento, sia chiaro: non c’è nessuna notizia certo in merito. Quella che vi abbiamo riportato, infatti, non è altro che un’indiscrezione e come tale deve essere presa.

Le storie d’amore di Biagio

Così come Gemma, anche Biagio Di Maro si è ampiamente messo in gioco al centro studio di Canale 5. Il simpaticissimo napoletano, infatti, ha intrattenuto diverse frequentazioni, ma nessuna di esse è andata a buon termine.

Vi dispiacerebbe se Biagio dovesse abbandonare Uomini e donne per sempre?